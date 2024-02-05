Kıbrıs'ta gündem olmuştu: 'İadesini kabul etti' iddiası

Yayınlanma: 05.02.2024 - 17:27

Güncelleme: 05.02.2024 - 17:27

İtalya'nın başkenti Roma'da tutuklanan ve 6 Şubat'ta yeniden hakim karşısına çıkması beklenen hukukçu Akan Kürşat'ın Kıbrıs Cumhuriyeti'ne iade edilmeyi kabul ettiği iddia edildi.

GKRY'de yayın yapan Politis gazetesinin haberine göre, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe'nin eşi olan Kürşat, 1 Şubat'ta avukatları aracılığıyla GKRY'ye iade edilmeyi kabul etti.

Haberde, GKRY polisinin Kürşat'a Kıbrıs'a eşlik etmek üzere hafta içinde İtalya'ya gitmesinin beklendiği ifade edildi.

Kürşat, ocak ayında KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Özdenefe ile yılbaşı tatili için gittiği Roma'daki otelinde gözaltına alınmıştı.

Tutuklanmasıyla gözaltı süreci başlayan Kürşat'ın, gözaltı süresi 16 Ocak'a kadar uzatılmış, ardından 6 Şubat'ta yeniden İtalya'da hakim karşısına çıkmasına karar verilmişti.

1974 yılında gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında KKTC'de Rumlara ait taşınmaz malların dosyasına bakan Kürşat'a, Rum mallarının yasadışı şekilde el değiştirilmesinde aracılık ettiği suçlaması yöneltilmişti.

Kürşat, Roma'da tutuklanarak Lefkoşayı harekete geçirmiş ve GKRY polisi tarafından yapılan açıklamada "iade işlemleri başlatıldı" denilmişti.

"ERSİN TATAR, TÜRKİYE'NİN MÜDAHİL OLMASINI TALEP ETTİ"

Kıbrıs, Kürşat'ın 2000'li yıllarda adanın kuzeyindeki Rum mallarının yasadışı şekilde el değiştirilmesinde aracılık ettiği iddiasını öne çıkarıyor. Kıbrıs bu bağlamda avukatın iadesini ve adada yargılanmasını talep ediyor. Kürşat'ın Kıbrıs Cumhuriyeti'ne iadesi durumunda ağır ceza süreci ile karşı karşıya kalması bekleniyor. İade işleminin gündeme gelmemesi için KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkiye'nin meseleye dahlini talep etti.

Kuzey Kıbrıs'ta geçmiş dönemde Rumlara ait taşınmaz malların dosyasına bakan hukukçu, İtalya'nın 2007 yılında Kıbrıs tarafından çıkarılan Avrupa çapındaki bir tutuklama emrini yerine getirmesi üzerine gözaltına alındı. 1974 sonrası Kıbrıs'ın kuzeyinde kalan Rum mallarının satışına ilişkin dava süreci ile karşı karşıya kalan Kürşat, diğer suçlamaların yanı sıra suç işlemek için komplo kurmak, başkasına ait araziyi yasadışı bulundurmak veya kullanmak, sahte beyanlarla mal elde etmekle suçlanıyor.