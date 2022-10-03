Ian Kasırgası'nın Küba'yı elektriksiz bırakması protestoları tetikledi
Küba'nın batısında etkili olan Ian Kasırgası'nın Ada'nın tamamını elektriksiz bırakması yönetim karşıtı gösterilere neden oldu.
Küba'yı 27 Eylül'de karanlıkta bırakan kasırganın ardından elektrik hizmeti kademeli olarak yeniden verilmeye başlansa da başta başkent Havana olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen protestolar 4. gününde devam etti.
Uzun süre elektriksiz kalan halkın sokaklara dökülmesi ve 29 Eylül'de Ada'da internetin kesilmesi, komünist rejim karşıtlarının hükümeti, halkın protestolara katılmasını engellemek için interneti kestiği suçlamalarına sebep oldu.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bazı göstericilerin yol kestiği, "Elektrik istiyoruz" ve "Özgürlük" şeklinde sloganlar attığı dikkati çekiyor.
Başka görüntülerde de hükümet yanlısı olduğu ileri sürülen grupların, göstericilere sopalarla saldırdığı anlar paylaşıldı. Muhalifler, bu kişilerin sivil giyimli güvenlik güçleri ve askerler olduğunu savunuyor.
Hükümet kanadının, gösteriler hakkında sessiz kalması, iddiaların gölgesinde olayların belirsizlik içinde kalmasına neden oluyor.
Video Haberler
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
- Küçükçekmece'de köpeği motosiklette böyle taşıdılar
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanıştı, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da müzisyen öldürüldü!
- Peker hakkında dikkat çeken iddia
- Haluk Levent isim isim açıkladı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt
- Sadık Albayrak'ın askıdaki kılıcı
- ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladı
- Bu manşeti atanlar! Utandınız mı?
- İşte MHP'nin hedefindeki anket
- Özdağ'dan Erdoğan'a sert sözler
- Erzincan'da midibüs devrildi: 21 yaralı