İbrahim Kalın, BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths'le görüştü

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:06

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, Ukrayna'daki insani durum ve yardım konuları ele alındı.

Rusya, Ukrayna, BM ve Türkiye'den temsilcilerin yer alması beklenen "Ukrayna İnsani Temas Grubunun" kurulması planına ilişkin detayların değerlendirildiği görüşmede, Ukrayna'da çatışma bölgelerinde insani koridorların açılması ve sivillerin tahliyeleri konusunda Türkiye'nin yürütmüş olduğu diplomasinin öneminin altı çizildi.

Mariupol'de gerçekleşen tahliyelerden duyulan memnuniyetin dile getirildiği görüşmede, Ukrayna'da mevcut insani krizin sonlandırılması için ateşkes sağlanmasının ve müzakere sürecinde ilerleme katedilmesinin elzem olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin İnsani Temas Grubu, tahliyeler ve insani yardım konularında BM öncülüğündeki çalışmalara destek vermeye hazır olduğu belirtilen görüşmede, Türkiye ve BM'nin, insani krizlerin önlenmesinde yakın koordinasyon ve iş birliğini sürdürmesi hususunda mutabık kalındı.