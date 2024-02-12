İdam cezası verilen eski subaylar serbest bırakıldı

Yayınlanma: 12.02.2024 - 12:57

Güncelleme: 12.02.2024 - 12:57

Katar’da bir mahkeme, 2022 yılında casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan Hindistanlı 8 eski deniz subayı hakkında geçtiğimiz Ekim ayında idam cezası vermiş, Ocak ayında da Hindistanlı subayların idam cezası hapis cezasına dönüştürülmüştü.

Bugün yapılan açıklamada ise subayların serbest bırakıldığı açıklandı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, serbest bırakılan 8 subaydan 7’sinin ülkesine döndüğü kaydedildi.

Açıklamada, “Katar Emirliği tarafından subayların serbest bırakılması ve evlerine dönmesi yönündeki kararı memnuniyetle karşılıyoruz” denildi.

Katar ve Hindistan tarafından yapılan açıklamalarda, subaylara verilen cezasının gerekçesi bildirilmezken İngiliz basını, subayların İsrail adına casusluk yapmakla suçlandıklarını duyurdu.

Hindistan tarafından Katar’ın verdiği idam kararının ardından yapılan açıklamada “derinden sarsıldıkları” kaydedilmiş ve Hindistan Dışişleri Bakanlığı idam cezasını temyize taşımıştı.

Müttefik olan Hindistan ve Katar arasında çeşitli anlaşmalar da bulunuyor.

Hindistan, Katar’dan 2048 yılı sonuna kadar sıvılaştırılmış doğal gaz ithal etmek için 78 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.