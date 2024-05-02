İdama mahkum edilmişti: İranlı milyarder hakkında yeni gelişme!

Yayınlanma: 02.05.2024 - 13:46

Güncelleme: 02.05.2024 - 13:46

48 yaşındaki Babek Zencani, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delmek için petrol bakanlığına ait paraları zimmetine geçirmek de dahil bir dizi suçtan 2016'da suçlu bulunmuş ve idama mahkum edilmişti.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, İran yargısı, af talebinin Yargı Erki Başkanı ve bu tür davalarda son sözü söyleyen ülkenin yüce lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından onaylandığını açıkladı.

Iran International'ın, Yargı Sözcüsü Asghar Cihangir'e atfederek aktardığına göre; Zencani'nin hapiste geçirdiği son yıllarda yurtdışındaki malvarlığının bulunması için yargıyla işbirliği yapmayı kabul etmesi ve böylece tüm paranın hükümete iade edilmesinin ardından bu af çıkarıldı.

Zencani'nin cezasının hafifletilmesi kararı, ABD'nin yıllardır ülkeye uyguladığı yaptırımların ardından İran hükümetinin gelir elde etme çabalarına işaret ediyor olabilir.

İran'ın en zengin iş insanlarından Zencani, 2013'te dönemin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından şirketleri aracılığıyla milyarlarca dolarlık petrol gelirini sakladığı suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Zencani'nin yaklaşık 13,5 milyar dolar serveti olduğu ve kozmetikten otelciliğe, petrolden bankacılığa kadar uzanan 60'tan fazla şirketin yer aldığı bir ağı kontrol ettiği söyleniyordu.

Devletin 2,7 milyar dolar tutarındaki parasını alıkoymakla suçlanan Zencani, ülkenin ceza kanunu kapsamındaki suçların en ağırı "yeryüzünde fesat çıkarmak"tan suçlu bulunmuştu.

Kendi ifadesine göre Zencani, Türkiye'den Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uzanan şirketler ağı aracılığıyla yıllarca milyarlarca dolarlık petrol anlaşmaları düzenlemiş. İş insanı, İran'daki bir dergiye verdiği röportajda, 10 milyar dolarlık bir servet elde etse de borcunun da bu miktara yakın olduğunu söylemişti.

İran'ın kamuoyunca bilinen zengin iş insanlarından Zencani, İran hükümetinin yurtdışına petrol satmak için bazı engelleri aşmasını sağlamadaki rolü nedeniyle uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı. Bunlar arasında Aralık 2012'de Avrupa Birliği'nin ve Nisan 2013'te ABD'nin yaptırımları da bulunuyor.

İran, 2014'te milyarder iş insanı Mahafarid Emir Hüsrevi'yi 2,6 milyar dolarlık devlet bankası dolandırıcılığından hüküm giydikten sonra idam etmişti.