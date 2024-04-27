Biyoloji dersi 2 Haziran’da yapılacak sınava girecek öğrenciler mayıs ayını iyi değerlendirmeli: LGS’de son viraj

Yayınlanma: 27.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.04.2024 - 04:00

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınav 2 Haziran’da yapılacak. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilerden, 80 dakika içinde matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soruyu yanıtlamaları beklenecek.

Sınav sonuçları, 28 Haziran’da ilan edilecek. Psikolojik danışman, eğitim uzmanı Köksal Bayazıt, sınava girecek öğrencilere 10 uyarıda bulundu:

Okula devam çok önemli:

Kesinlikle sınava kadar okulunuza gidin. Okulunuzun çalışmalarına katılmak size belirli bir disiplin ve arkadaşlarınızla birlikte olmak olumlu enerji sağlar.

Konu eksiklerini tamamlayın:

LGS konuları 8. sınıfın öğretim programını kapsıyor. Bu nedenle konu eksiklerini tamamlayarak soru çözümüne ağırlık verin. Çözülemeyen soruları mutlaka öğretmenlerinize sorun. Sormadığınız her soru karşınıza öğrenilmemiş bilgi olarak gelir.

Deneme sınavı:

Sınava 15 gün kala her gün bir deneme sınavı çözerek yanlışlarınızın doğru çözümünü öğrenerek son tekrarlarınızı yapın.

Soru sayısına odaklanmayın:

Zorlandığınız konuları ya da eksikleri belirleyerek çalışın; çözülen soru sayısına odaklanmak yerine amacınıza ve gereksinimlerinize uygun sorulara yönelin. Hataların neden kaynaklandığını belirleyin. Konuyu anlamadan sadece test çözmek ya da ısrarla aynı dersten soru çözmek, çalışmayı verimli kılmaz.

Yapamadıklarınıza odaklanmayın:

LGS bir eleme sınavı olduğu için bazı derslerde seçici sorular sorulabiliyor. Bu nedenle tüm soruları yapmak yerine yapabildiğiniz konuların sorularını seçin. Her soruyu işaretlemek yerine doğru sayısını artırmayı hedefleyin.

Testlerin katsayılarına odaklanmayın:

Yüksek katsayılı dersleri önemsemek, diğerlerine dikkat etmemek gibi bir yanlışa sakın düşmeyin. Sıralamada sizin için her ders önemlidir.

Beslenme ve uyku düzeni bozulmamalı:

Hem sınav hazırlığı hem de sınavdaki performansınız açısından uyku ve beslenmenize dikkat edin. Çalışırken dinlenme araları verin, uzun süre uykusuz kalmayın. Protein, sebze, meyve ağırlıklı beslenin, bol su için, az şeker içeren yiyecekler tüketin.

Sorulara önyargılı yaklaşmayın:

“Bu soru zor yapamam, bu soru kolay cevap x şıkkı” gibi zaman kazanmaya yönelik aceleci davranışlar kazanmak yerine kaybettirir. Soruyu okumadan kolay ya da zor olduğunu anlayamazsınız. Deneme sınavları size bu konuda güzel olanaklar sunar.

Uzun metinli sorulardan korkmayın:

Son yıllarda gerek YKS gerekse de LGS soruları bilgiyi kullanma gücünü sınayan sorulardan seçiliyor. Bu nedenle de uzun metinli sorularla her derste karşılaşmaya başladık. Soru kökünün veya soru metninin uzun oluşu sizin için daha fazla ipucu anlamına gelir. Bu nedenle uzun metinli sorular daha kolay çözülebilen sorular olarak algılanmalıdır.

Çeldiricilere dikkat:

Soruları bütün şıkları okuduktan sonra yanıtlayın. Sizden kimi zaman “doğru” cevap değil, “en doğru” cevap istenir. Unutmayın ki özellikle matematik sorularındaki şıklar, rasgele yanıtlar değil, işlem hatalarına göre hesaplanmış yanıtlardır. Bulduğunuz sonucun şıklarda olması onun doğru olduğu anlamına gelmez