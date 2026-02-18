İddialara yanıt verdi: Maliki adaylıktan çekildi mi?

Irak eski başbakanı Nuri el-Maliki'nin yaklaşan genel seçimlerde tekrar başbakan adayı olacağı gündeme gelmiş, Washington yönetimi ise Maliki'nin seçilmesi halinde Irak'a yaptırımlar uygulanacağını duyurmuştu.

Maliki'nin lideri olduğu, ülkedeki en geniş Şii siyasi hareketi, Hukuk Devleti Koalisyonu, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Maliki’nin medya ofisi müdürü Hişam er-Rikabi, salı günü X platformunda yaptığı paylaşımda, adaylığın geri çekildiği yönündeki haberlerin 'kötü niyetli bir medya kampanyasının parçası' olduğunu belirtti.

Rikabi, Koordinasyon Çerçevesi’nin Maliki’nin adaylığını geri çektiği ve yerine alternatif isimler önerildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Rikabi açıklamasında, “Bu haberlerin hiçbir dayanağı yoktur” ifadelerini kullanarak, kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerin sonuç vermeyeceğini de sözlerine ekledi.

ABD'DEN GELEN AÇIKLAMALAR

ABD kaynakları daha önce, İran’a yakın grupların yeni kurulacak Irak hükümetinde yer almasına karşı açıklamalarda bulunmuştu.

Washington ayrıca, Maliki’nin başbakanlığına da açık şekilde karşı çıkmış, ABD Başkanı Donald Trump ise Bağdat’a yönelik Amerikan yardımlarının kesilebileceği mesajını vermişti.

75 yaşındaki Maliki, 2006-2014 yılları arasında iki dönem Irak Başbakanlığı yaptı. Bu dönem, ABD askerlerinin Irak’tan çekilmesi, mezhep temelli şiddetin tırmanması ve cihatçı terör örgütü IŞİD'in ülkede geniş bir toprak parçasını ele geçirmesi gibi kritik gelişmelere sahne olmuştu.

Maliki’nin ikinci döneminde Washington ile ilişkileri soğumuş, Tahran ile yakınlaşması ise ABD’de tepki çekmişti. Trump, Maliki’yi daha önce 'kötü bir tercih' olarak nitelendirmişti.