İHA eleştirisinin ardından Putin'den dikkat çeken sözler: "Etrafımızda gözlemlediklerimizi"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi kentinde Savunma Bakanlığı ve savunma sanayisi yetkilileri ile İHA kullanımına ilişkin dikkat çeken bir toplantı gerçekleştirdi.
Kremlin, geçtiğimiz haftalarda "Türkiye'nin Ukrayna'ya insansız hava araçları (İHA) satması üzerine dile getirdiği kaygıların gerçekleştiğini belirterek İHA'ların Ukrayna'nın doğusunda istikrarsızlık ortamı yarattığına" dikkat çekmişti.
Kremlin'in konusu açıklamalarının ardından Putin, Rusya’nın Soçi kentinde Savunma Bakanlığı ve savunma sanayisi yetkilileri ile İHA kullanımı ve teknolojilerine ilişkin dikkat çeken bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantının başlangıcında konuşan Putin, İnsansız Hava Araçlarının (İHA) son yıllarda özellikle silahlı çatışmalarda kendilerini kanıtladığını belirterek “Hem İHA’ları kullanırken edindiğimiz kendi tecrübelerimizi hem de etrafımızda gözlemlediklerimizi analiz etmeliyiz” dedi.
'NE KADAR TEHLİKELİ OLDUĞU...'
Putin, İHA’ların çatışma noktalarında etkili olduklarına işaret ederek “Son yıllarda silahlı çatışmalarda İHA’ların kendisini nasıl kanıtladığını, ne kadar etkili olduğunu ve bizim için ne kadar tehlikeli olabileceğini, Suriye'de gördüklerimizi kastediyorum, yani İHA’larla yapılan terör saldırılarını çok iyi biliyoruz” diye konuştu.
"NASIL PÜSKÜRTECEĞİMİZİ ÖĞRENDİK"
Putin, “Bu saldırıları nasıl püskürteceğimizi öğrendik ve bunu oldukça etkili bir şekilde yapıyoruz” ifadesini kullandı.
Rusya’nın İHA teknolojileri konusunda çalışmalarını sürdürmesi gerektiğinin altını çizen Putin, “Şu anda hizmette olan iki binden fazla İHA’mız var. Yapay zeka kullanımı ve bunları kullanma deneyimimiz de dahil olmak üzere İHA’lar üzerinde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Hem İHA’ları kullanırken edindiğimiz kendi tecrübelerimizi hem de etrafımızda gözlemlediklerimizi analiz etmeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.
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