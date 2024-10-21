IKBY seçiminde resmi sonuçlar açıklandı

Yayınlanma: 21.10.2024 - 19:33

Güncelleme: 21.10.2024 - 19:33

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, IKBY 6. dönem milletvekili seçimlerinin ilk sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Buna göre, 2 milyon 899 bin 578 seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimlerde 2 milyon 87 bin 972 kişi oy kullanırken, katılım oranının yüzde 72’ye ulaştı ve oyların yüzde 99,63'ü sayıldı.

KDP ve KYB meclisteki sıralamada yerlerini korurken, önceki dönemlerde üçüncü parti konumundaki Goran (Değişimi) Hareketi ciddi oy kaybı yaşadı ve Süleymaniye merkezli ve KYB’nin rakibi Yeni Nesil Hareketi ise oylarını önemli ölçüde artırarak KDP ve KYB’nin ardından geldi.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, KDP 809 bin 197, KYB 408 bin 141, Yeni Nesil Hareketi 290 bin 991, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 116 bin 981, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 64 bin 710, Halwest (Duruş) Hareketi 55 bin 775, Halk Cephesi 33 bin 365 ve Goran 11 bin 621 oy oy aldı.

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE MECLİSTEKİ DAĞILIM

IKBY yerel medyasında yayınlanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre de siyasi partilerin meclisteki dağılımı büyük oranda belli oldu.

Buna göre, 100 sandalyeli mecliste KDP 39, KYB 23, Yeni Nesil Hareketi 15, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 7, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 3, Halwest (Duruş) Hareketi 4, Halk Cephesi 2 ve Goran 1 ve Kürdistan İttifakı Grubu’nun 1 sandalye aldığı tahmin ediliyor.