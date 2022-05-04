IKBY: Sincar'daki çatışmalarda 4 bin sivil göç etti
Iraklı milletvekili, Sincar'daki çatışmalarda iki günde 4 bin sivilin yerinden edildiğini belirtti.
Irak Parlamentosu Kürdistan Demokrat Partisi'nden (KDP) Yezidi Milletvekili Viyan Dehil, Musul'un Sincar ilçesinde terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ (Sincar Savunma Birlikleri) unsurları ile Irak ordusu arasında çıkan çatışmanın sivillerin göçüne yol açtığını kaydetti.
Viyan Dehil, YBŞ unsurlarının, Sincar ilçesindeki belde ve köy yollarını kestiğini belirterek, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların olduğu 4 binden fazla Ezidi vatandaşın Dohuk vilayetine doğru göç ettiğini aktardı.
Dehil, kötüleşen güvenlik durumundan kaçan sivillerin acil yardım ve insani desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti.
SİNCAR'DAKİ ÇATIŞMALAR
Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, 2 Mayıs'ta terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ unsurları ile Irak ordusu arasında çıkan çatışmada bir Irak askerinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.
Irak Savunma Bakanlığı da dün ordu ve polis güçlerinin, çatışmanın ardından Musul'un Sincar ilçesinde durumu kontrol altında tuttuğunu duyurmuştu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanlığı Kriz Masası Koordinatörü Hüseyin Kalari de çıkan çatışmanın ardından dün yaptığı açıklamada, ilçeden yaklaşık 700 ailenin civar kentlere göç ettiğini belirtmişti.
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