İki asır sonra ilk kez bir kadını idam edecekler

Suç dosyasına göre Pike, 19 yaşındaki sınıf arkadaşı Slemmer’ı, o dönem sevgilisi olan Tadaryl Shipp ve arkadaşı Shadolla Peterson ile birlikte Knoxville’de ıssız bir bölgeye barışmak bahanesiyle götürdü. Ancak genç kadın burada, bıçak darbeleriyle ve ağır şekilde dövülerek öldürüldü.

Mahkeme kayıtlarına göre, Slemmer’ın göğsüne bir pentagram oyuldu ve Pike, cinayet sırasında henüz 18 yaşındaydı. Üstelik Pike’ın, kurbanın kafatasından bir parçayı okulda göstermek için sakladığı da iddianamede yer aldı.

Pike, 1996’da aldığı idam cezasıyla Tennessee’de ölüm cezası bekleyen tek kadın konumunda.

HANGİ YÖNTEM KULLANILACAK?

Cinayetten 36 saat sonra polis tarafından yakalanan üçlüden Pike, sorgusunda Slemmer’ı korkutmak istediklerini, olayların kontrolden çıkarak cinayete dönüştüğünü öne sürdü. Mart 1996’da birinci derece cinayetten suçlu bulunan Pike, ölüm cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz ay Tennessee Yüksek Mahkemesi, Pike’ın idam tarihini 30 Eylül 2026 olarak açıkladı. Eyalette ölüm cezası genellikle zehirli iğne ile infaz edilse de, 1 Ocak 1999’dan önce işlenen ağır suçlarda elektrikli sandalye yöntemi de gerekirse kullanılabiliyor. Yöntem ne olursa olsun, Pike 1820’den bu yana Tennessee’de idam edilen ilk kadın olacak.

'TRAVMA' SAVUNMASI KURTARAMADI

Pike’ın avukatları ise süreci durdurmak için mücadele ediyor. Savunma ekibi, cinayet döneminde Pike’ın çok genç olduğunu, çocukluk travmalarının, cinsel istismarın ve ağır psikolojik sorunların etkisiyle hareket ettiğini savunuyor.

CBS News’e konuşan avukatlar, Pike’ın ölümünden sonra bipolar bozukluk ve travma sonrası stres bozukluğu tanısı aldığını, bu nedenle idamın hukuka ve insan haklarına aykırı olduğunu dile getiriyor.

Savunmaya göre, “Christa’nın çocukluğu yıllarca süren fiziksel ve cinsel istismar ile ihmalin gölgesinde geçti. Zamanla suçundan derin pişmanlık duyan, bilinçli bir yetişkin hâline geldi.” Ancak tüm bu itirazlara rağmen, Tennessee makamlarının infaz kararını değiştirme ihtimali oldukça düşük görünüyor.