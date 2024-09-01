İki gemi çarpışmıştı... Filipinler'den Çin'e suçlama

Yayınlanma: 01.09.2024 - 13:12

Güncelleme: 01.09.2024 - 13:12

Filipinler Sahil Güvenliği Sözcüsü Jay Tarriela, X hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'in Filipinler gemisine "kasıtlı olarak çarptığını" savundu.

Tarriela, olaya ilişkin görüntülere yer verdiği paylaşımında, "Bu öğleden sonra, Çin Sahil Güvenlik gemisi, Filipinler Sahil Güvenliği tarafından herhangi bir provokasyon olmamasına rağmen, BRP Teresa Magbanua'ya kasıtlı olarak 3 kez çarptı" ifadesini kullandı.

Öte yandan, Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Çin Sahil Güvenliği (CCG) yetkilileri, Filipinler'e ait geminin ihtilaflı Sabina Sığı yakınında kendi gemilerinden birine "kasıtlı olarak çarptığını" ve tüm sorumluluğun Filipinler'e ait olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Çin, 30 Ağustos’ta da Filipinler'e, Güney Çin Denizi'ndeki Sabina Sığı'nda bulunan sahil güvenlik gemisini çekmesi uyarısında bulunmuştu.

Filipinler ise 19 Ağustos'ta CCG'ye ait gemilerin çarpması sonucu Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda Filipinler'e ait 2 geminin hasar gördüğünü bildirmişti.

Spratly Adaları'nın güneyindeki Sabina Sığı çevresinde Çin ve Filipinler sahil güvenlik gemileri arasında çarpışmalara varan sürtüşmeler yaşanıyor.

Filipinler'in "Buhanginan", Çinlilerin "Şienbin" adını verdiği Sabina Sığı'nda, Filipinler Sahil Güvenliğine ait BRP Teresa Magbanua gemisi demirli halde bulunuyor.

Filipin gemilerinin söz konusu gemiye ikmal sağlamak üzere aralıklarla bölgeyi ziyaret etmesi, bölgede hak iddia eden Çin ile gerilime yol açıyor.

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.