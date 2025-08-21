İki gün önce TikTok'ta paylaşmıştı... Depresyondaki anne ailesini öldürüp intihar etti

ABD’nin New Hampshire eyaletindeki Madbury kasabasında 34 yaşındaki Emily Long, önce kocası ve iki çocuğunu öldürdü, ardından intihar etti. Olayda ailenin 3 yaşındaki en küçük çocuğu mucize eseri kurtuldu.

Polis raporlarına göre Emily Long, 48 yaşındaki eşi Ryan Long’u çok kez ateş ederek, 6 ve 8 yaşındaki çocukları Parker ve Ryan Jr.’ı başlarından vurarak öldürdü. Ailenin en küçük çocuğu yetkililer tarafından aile yakınlarına teslim edildi.

Ryan Long, Oyster River Ortaokulu’nda psikolog olarak görev yapıyordu ve ölümcül beyin tümörü glioblastoma teşhisi konmuştu. Emily Long ise bir restoran zincirinde operasyon müdürü olarak çalışıyordu. Emily, cinayetten önce sosyal medya paylaşımlarında depresyonundan ve eşinin hastalığıyla başa çıkma sürecinden bahsetmişti.

Cinayetten iki gün önce TikTok hesabında video paylaşan Emily, çocuklarının zorlandığını ve kendisinin depresif hissettiğini belirtmiş, aile için değişiklik yapma kararlılığından söz etmişti. Polis, olayda kullanılan silahı bulurken, otopsi sonucunda Ryan Long ve çocukların cinayet, Emily Long’un ise intihar sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Komşular olay karşısında şoke olduklarını ifade ederek, ailenin mükemmel bir aile izlenimi verdiğini ancak böyle bir trajediyi öngöremediklerini söyledi.