İki Hamas lideri öldürüldü: '17.00'ye kadar bölgeyi terk edin'

Yayınlanma: 10.10.2023 - 17:04

Güncelleme: 10.10.2023 - 17:04

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan bir Hamas yetkilisi, Hamas'ın siyasi bürosunda görevli Cevad Ebu Şammala ve Zakaria Ebu Maamar'ın Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'ta düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü öne sürdü.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Şammala ve Maamar'ın öldürüldüğü doğrulandı. İsrail ordusu, bölgeyi gece boyunca vurduklarını belirtti.

BÖLGEYİ TERK EDİN

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ise, Aşkelon kenti sakinlerine çağrıda bulundu. Ebu Ubeyde, Aşkelon sakinlerine bölgeyi saat 17.00'ye kadar terk etmelerini söyledi.

HAMAS'A YALANLAMA

Hamas'ın Gazze'de sivillerin hedef alınmasına karşılık Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı roketlerle vurduklarını açıklaması yalanlandı.

İsrail tarafından bir sözcü, Ben Gurion Havalimanı'nda faaliyetlerin devam ettiği belirtti.