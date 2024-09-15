'İki İspanyol, üç Amerikalı ve bir Çek...' Venezuela, darbe iddiasıyla 6 kişiyi gözaltına aldı!

Yayınlanma: 15.09.2024 - 09:17

Güncelleme: 15.09.2024 - 09:17

Venezuela'da iki İspanyol, üç ABD vatandaşı ve bir Çek, Güney Amerika ülkesini istikrarsızlaştırma planlarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, İspanyolların gizli servisle bağlantılı olduğunu ve bir belediye başkanına suikast düzenlemeyi planladıklarını öne sürdü. İspanya hükümeti bu iddiayı reddetti.

Cabello, üç ABD vatandaşı ve bir Çek'in de terörist eylemlerde bulunduğunu iddia etti. Ayrıca, bu grubun Venezuela'nın kaynaklarını sömürmeyi hedeflediklerini ve ABD menşeli yaklaşık 400 tüfeğin ele geçirildiğini belirtti.

ABD İDDİALARI YALANLADI

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Maduro'yu devirmeye yönelik herhangi bir komploya dahil olduklarını kesin bir dille yalanladı.

Yetkililer, Venezuela'da gözaltına alınan bir ABD askeri personelinin varlığını doğrularken, diğer iki ABD vatandaşı hakkında daha fazla bilgi toplamaya çalıştıklarını ifade etti.

İspanya ve Venezuela arasındaki diplomatik gerginlik, İspanya'nın Venezuela'nın muhalif lideri Edmundo Gonzalez Urrutia'yı desteklemesiyle tırmanmıştı.