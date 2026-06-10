İki komşu ülke yeniden karşı karşıya: Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı

Pakistan, Afganistan'ın doğusundaki bazı bölgelere hava saldırıları düzenledi. Aylar süren çatışmaların ardından gelen saldırılar, iki ülke arasındaki kırılgan sükuneti bozarken taraflar can kayıpları konusunda birbirini yalanlayan açıklamalar yaptı.

Taliban yönetimi, Pakistan'ın Khost, Kunar ve Paktika vilayetlerine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, saldırılarda 11 çocuk, bir kadın ve bir yaşlı olmak üzere 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 14 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Pakistan ise operasyonların militan hedeflere yönelik olduğunu belirterek, saldırılarda 26 militanın öldürüldüğünü savundu.

PAKİSTAN NEDEN SALDIRDI?

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun Pakistan Talibanı (TTP) ve ülkenin kuzeybatısında faaliyet gösteren silahlı grupların saldırı planlayıcılarına yönelik gerçekleştirildiğini söyledi.

Tarar, operasyon kapsamında bir eğitim merkezi, bir sığınak, bir mühimmat deposu ve militan komutanlara ait bir tesisin imha edildiğini ifade etti.

Pakistan yönetimi, Afganistan'ı uzun süredir kendi topraklarında saldırılar düzenleyen militanlara barınma imkanı sağlamakla suçluyor. Kabil ise bu suçlamaları reddediyor.

İslamabad yönetimi, Afganistan'ın sivil ölümler yaşandığı yönündeki açıklamalarını "propaganda" olarak nitelendirdi.

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, saldırıların yalnızca militan altyapısını hedef aldığını savunurken, Afgan tarafı ölenlerin büyük bölümünün çocuklardan oluştuğunu öne sürdü.

SALDIRILARIN FİTİLİNİ NE ATEŞLEDİ?

Hava saldırıları, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Hasan Hel bölgesinde bir güvenlik noktasına düzenlenen saldırının ardından geldi.

Pakistan İçişleri Bakanlığı, saldırıda Federal Constabulary birimine bağlı 6 güvenlik görevlisinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin saldırganlardan 8'ini etkisiz hale getirdiğini ve karakolun ele geçirilmesini engellediğini belirtti.

İki ülke arasında şubat ayından bu yana süren çatışmalar nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Uluslararası arabulucuların girişimiyle gerçekleştirilen çeşitli görüşmeler kalıcı bir ateşkes sağlayamadı.

Son olarak Çin'in ev sahipliğinde yapılan görüşmelerde taraflar gerilimi artırmama konusunda mutabık kalmıştı. Ancak son saldırılar, diplomatik çabaların şu ana kadar kalıcı bir sonuç vermediğini ortaya koydu.

Uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle Pakistan-Afganistan sınırı ekim ayından bu yana büyük ölçüde kapalı tutuluyor. Bu durum ticaret ve ulaşımı olumsuz etkilerken, binlerce kişinin sınırın iki tarafında mahsur kalmasına yol açtı.