İki müttefik karşı karşıya: Washington-Londra hattında İran krizi

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında İran’a yönelik ABD-İsrail saldırıları sonrası diplomatik gerilim tırmanıyor.

Trump, Starmer’ın tutumundan “memnun olmadığını” açıkça dile getirirken, iki ülke arasındaki ilişkilerin “eskisi gibi olmadığını” söyledi.

Trump, İngiliz gazetesi The Sun’a verdiği röportajda Starmer’ın “yardımcı olmadığını” belirtti. ABD-İngiltere ilişkilerinin zayıfladığını savunan Trump, “Bunu görmek çok üzücü” ifadelerini kullandı.

Gerilim, Starmer’ın pazar günü yaptığı açıklamayla başladı.

İngiltere Başbakanı, ABD’nin İngiliz üslerini İran’ın füze rampaları ve depolama tesislerine yönelik “belirli ve sınırlı savunma amaçlı” operasyonlar için kullanmasına izin verdiğini duyurdu. Ancak Londra’nın İran’a karşı doğrudan saldırı operasyonlarına katılmayacağını vurguladı.

Trump ise dün The Telegraph’a verdiği demeçte Starmer’ın kararı almakta “fazla geciktiğini” söyledi. ABD Başkanı, İngiliz liderin başlangıçta üslerin kullanımını engellediğini belirterek “çok hayal kırıklığına uğradığını” ifade etti. Trump, Starmer’ın “hukuki kaygılar” taşıdığını ima etti.

“ULUSAL ÇIKAR” VURGUSU

Starmer ise Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada, İran’a yönelik ilk saldırılara katılmama kararının arkasında durdu.

Starmer, “Başkan Trump kararımıza katılmadığını ifade etti, ancak Britanya’nın ulusal çıkarının ne olduğunu değerlendirmek benim görevimdir” dedi.

Trump, son röportajında ABD’nin “herkesin üzerinde çok baskın bir güç” olduğunu savunarak, “Önemli olmayacak ama (Starmer) yardım etmeliydi” sözleriyle Londra’ya yönelik eleştirisini yineledi.

Açıklamalar, Washington ile Londra arasındaki özel ilişki olarak tanımlanan bağlarda son dönemde yaşanan en sert söz düellosu olarak değerlendiriliyor.