İki ülke arasında diplomatik kriz: Temsil etme yetkisini kaldırdı

Yayınlanma: 08.09.2024 - 08:11

Güncelleme: 08.09.2024 - 08:11

Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Arjantin'in diplomatik misyonuna sığınanların, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve başkan yardımcısına suikast düzenlemek de dahil olmak üzere "terörist" eylemler gerçekleştirmek için komplo kurduklarına dair kanıtlara dayanarak harekete geçmek zorunda kalındığı anlatıldı.

Açıklamada, bu kapsamda, Brezilya'nın, Arjantin'in Venezuela'daki diplomatik çıkarlarını temsil etme yetkisinin iptalinin derhal yürürlüğe gireceği ve bunun Brezilya makamlarına iletildiği kaydedildi.

Öte yandan, Arjantin Büyükelçisi'nin Caracas'taki konutunun önünde de Venezuela güvenlik güçlerinin muhalifleri tutuklamak için beklediği belirtildi.

Arjantin'in Caracas Büyükelçiliği'ne sığındığı kaydedilen Venezuelalı muhalifler arasında muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun eski kampanya şefi ve hakkında siyasi şiddet propagandası yapmaktan tutuklama kararı da bulunan Magalli Meda'nın da bulunduğu belirtiliyor.

Söz konusu 6 kişi, haklarındaki tutuklama kararının ardından martta Arjantin'in Caracas Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

Venezuela ise Arjantin ile diplomatik ilişkilerini kesmiş ve çıkarlarını temsil etmesi ve sığınmacıları koruması için komşusu Brezilya'yı görevlendirmişti.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı da Venezuela'nın söz konusu adımına karşı yaptığı açıklamada, diplomatik ilişkileri düzenleyen Viyana Sözleşmesi uyarınca Arjantin'in, Venezuela hükümeti tarafından kabul edilebilir bir başka temsilci ataması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, Brezilya'nın, bu süre zarfından diplomatik misyondan sorumlu olmaya devam edeceği kaydedildi.

Arjantin Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Venezuela'nın "tek taraflı eylemini" kınarken, Brezilya'nın kendi çıkarlarını temsil etmeye devam etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yeni bir temsilci bulmak için acele edilmediğini açıkladı.

Açıklamada, büyükelçilik konutunu basma ve sığınmacıları "kaçırma" girişimlerinin uluslararası toplum tarafından kınanacağına işaret edilerek, "Bu gibi eylemler, Venezuela'da insanların temel haklarına saygı gösterilmediği kanaatini pekiştirmektedir" ifadesi kullanıldı.