İki ülke arasında ilişkiler stratejik ortaklığa yükseldi

Japonya ve Norveç liderleri, iki ülke ilişkilerinin, stratejik ortaklığa yükseltilmesinde mutabakata vardı.

AA
Yayınlanma: 08.12.2023 - 08:49
İki ülke arasında ilişkiler stratejik ortaklığa yükseldi
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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Tokyo'ya gelen Norveç Başbakanı Jonas Store ile görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı.

Yapılan ortak açıklamaya göre iki lider, Japonya ve Norveç ilişkilerinin stratejik ortaklığa yükseltilmesi mutabakatına vardı.

Liderler, iki ülke arası savunma müzakerelerinin başlatılması ile temiz enerji yatırımı işbirliklerinin ele alınmasında anlaştı.

Kişida ve Store görüşmede, Rusya-Ukrayna krizi ve Orta Doğu'daki çatışmalara yönelik görüş alışverişinde bulundu.

İki lider "dünyanın herhangi bir yerinde statükonun güç kullanılarak değiştirilmesi teşebbüslerine karşı çıkılmasında" mutabık kaldı.


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