Japonya'dan 'PKK' açıklaması: 'Politikamızda değişiklik yok'

Yayınlanma: 06.12.2023 - 18:23

Güncelleme: 06.12.2023 - 18:24

Türkiye'nin Japonya Büyükelçiliği, PKK'nin Japonya Kamu Güvenlik ve İstihbarat Ajansı’nın (PSIA) internet sitesindeki yasaklı örgütler listesinden çıkarıldığına ilişkin haberlerin ardından konuyla ilgili resmi internet sitesinden yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Japonya Kamu Güvenlik ve İstihbarat Ajansı’nın web sitesi geçtiğimiz gün güncellenmiş olup, bahse konu sayfa şu anda silinmiştir. Japonya hükümeti, PKK’yi 2002 yılı itibarıyla terörist vb. gibi mal varlığı dondurulması gereken örgütler arasına dahil etmiştir ve PKK tarafından gerçekleştirilen terör eylemlerini kınamaktadır. Japonya hükümetinin bu politikasında herhangi bir değişiklik yoktur" denildi.

NE OLMUŞTU?

PSIA'nın, önceki yıllarda PKK’yi "uluslararası büyük yasaklı örgüt" olarak nitelendirdiği ancak resmi internet sitesindeki yasaklı örgütler listesinden çıkarıldığı öne sürülmüştü.