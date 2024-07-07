İkinci Dünya Savaşı araya girdi: 83 yıl sonra mezun oldu!

Yayınlanma: 07.07.2024 - 15:14

Güncelleme: 07.07.2024 - 15:14

ABD’nin ve dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Stanford Üniversitesi’nin haber sitesine göre, Virginia Hislop adlı 105 yaşındaki bir öğrenci, birkaç hafta önce Palo Alto, California'daki kampüsten ‘eğitim alanında yüksek lisans derecesiyle’ mezun oldu.

Stanford Üniversitesi Eğitim Enstitüsü dekanı Daniel Schwartz, Fox News Digital'e deneyimle ilgili olarak "Mezuniyet konuşması yapma konusunda endişelenmeme gerek olmadığını fark ettim. Virginia'yı, ya da lakabıyla Ginger’ı, tanıtacağını ve bunun mezuniyette ortamı ısıtmak için yeterli olacağını" söyledi.

ARAYA İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI GİRDİ

Bayan Hislop, Stanford'a ilk olarak 1936 yılında lisans öğrencisi olarak kaydoldu. Öğretmen olarak 1940 yılında lisans derecesini aldıktan sonra, görevini yaparken Stanford'da yüksek lisans programına başladı.

Ama sonra araya aşk ve savaş girdi. İkinci Dünya Savaşı hayalleri yıktı.

Bayan Hislop, 1941 yılına gelindiğinde derslerini tamamlamış ve final tezini teslim etmeye hazırlanırken, gelecekteki eşi askere çağrıldı.

Böylece, genç öğretmen evlenmek için eğitim planlarına ara verdi ve mezun olmadan önce kampüsten ayrılmak zorunda kaldı.

Bayan Hislop, Stanford'un haber sitesine verdiği demeçte, "İhtiyacım olursa yol boyunca öğrenebileceğim şeylerden biri olduğunu düşündüm ve çalışmayı her zaman sevdim, bu yüzden bu benim için gerçekten büyük bir endişe değildi, ama evlenmek öyleydi" dedi.

SAVAŞTAN SONRA…

Asker eşi olarak birkaç yıl boyunca ülke içinde dolaşan Hislop, savaştan sonra eşi ve iki çocuğuyla birlikte Washington’da Yakima kasabasına yerleşti.

Hislop, "Öğretmenliğe geri dönmedim ama öğretmenlik sertifikamı eğitim komiteleri ile kurullarında hizmet vererek ve karşıma çıkan tüm eğitim fırsatlarını değerlendirmeye çalışarak iyi bir şekilde kullandığımı hissediyorum" dedi.

Stanford'un haber sitesine göre, Washington'da belediye, ilçe ve eyalet düzeyinde 80 yıldan fazla süren bir eğitim kariyeri başladı.

Yakima’da bir yerel gazeteye demecinde Hislop, kızı Anne liseye hazırlanırken, kızına ileri düzeyde İngilizce dersi yerine ev ekonomisi verilmesinden memnun olmadığı için yerel okul yönetim kurulunda girdi.

Hislop Stanford'a, "Evde yemek yapmayı öğrenebileceğini ve okulda daha fazla akademik beceri öğrenmesinin daha önemli olduğunu düşündüm" dedi.

DAMADI SAYESİNDE…

Schwartz, kısa süre önce düzenlenen mezuniyet töreninde, ”Hislop, eğitimde eşitliğin ateşli bir savunucusu oldu. 105 yaşındaki mezunumuza eğitim alanında yüksek lisans diploması vermekten gurur duyuyoruz” dedi.

Schwartz, Hislop'un mezuniyet törenine katılmasının Hislop'un damadı olmasaydı gerçekleşmeyebileceğini söyledi. Hislop'un 1941 yılına ait orijinal transkriptini bulduğunda, onursal bir dereceye ihtiyacı olmayacağını fark etti.

Fox News Digital'e verdiği demeçte, şu ifadelere yer verdi:

"O zamanki derslerini şimdiki derslerle eşleştirdik ve yüksek lisans derecesi için mevcut gereklilikleri zaten karşılamıştı. Hislop, 105 yaşında bile güçlü ve zeki biri. Transkriptleri kendim görmemiş olsaydım, bunun bir şaka olduğunu düşünürdüm. O, olduğundan 25 yaş daha genç biri gibi hareket ediyor ve davranıyor."

”BUNUN İÇİN UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUM”

Mezuniyet anı, Hislop'un, çocuklarının, torunlarının ve torunlarının yakın zamanda unutamayacakları bir andı. Bayan Hislop, "Bunun için uzun zamandır bekliyordum" dedi.