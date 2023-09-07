İkinci Dünya Savaşı'nda kaybolan pilotun kimliği yıllar sonra tespit edildi

Yayınlanma: 07.09.2023 - 10:40

Güncelleme: 07.09.2023 - 10:40

ABD Savunma Savaş Esirleri/MIA Muhasebe Ajansı (DPAA), o dönemde 23 yaşında olan kayıp İkinci Dünya Savaşı pilotu Teğmen Fred L Brewer Jr'ın kimliğini tespit etti.

Brewer, 19 Ekim 1944'te İtalya'daki Ramitelli Hava Sahası'ndan Traveling Light lakaplı tek kişilik bir P-51C Mustang uçağıyla havalanmıştı.

Brewer, Almanya'nın Regensburg kentindeki düşmanları hedef alan bir bombardıman eskort görevindeki 57 avcı uçağından biriydi. Ramitelli'den ayrılıp üç gruba ayrılan saldırı filosundan dokuzu, yoğun bulut örtüsü sonucunda İtalyan hava sahasına geri dönmek zorunda kaldı. Kalan avcı uçaklarından hiçbiri bombardıman uçağının izini bulamadı ve sadece 47 avcı uçağı üsse geri döndü.

Fotoğraf: Fred L Brewer Jr



DPAA, dönen uçaklar ve pilotlar arasında Brewer'ın olmadığını belirterek, "Görevdeki diğer pilotlardan alınan raporlar, Teğmen Brewer'ın uçağını bulut örtüsünden çıkarmaya çalıştığını ancak durduğunu ve spin attığını göstermektedir" açıklamasında bulundu.

Savaşın sonunda, ABD güçleri sivil bir mezarlıktan bir ceset çıkardı, ancak kimliği tespit edilemeyerek "bilinmeyen" olarak işaretlendi.

2011 yılında araştırmacılar kalıntıları incelemiş ve Brewer'ın kaybolduğu gün düşen bir savaş uçağından çıkarıldığına dair bir İtalyan polis raporu buldular. Almanya'daki savaş kayıtları da bu raporu teyit etti.

Kalıntılar, Haziran 2022'de çıkarılarak, DPAA laboratuvarına gönderildi. İncelemeler sonucunda Brewer'ın kimliği kesin olarak tespit edildi.