Ukrayna'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma savaş uçakları ortaya çıkarıldı

Yayınlanma: 03.07.2023 - 15:09

Güncelleme: 03.07.2023 - 15:09

Ukrayna'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma sekiz İngiliz Hurricane (Kasırga) savaş uçağının kalıntıları keşfedildi.

Kiev'in güneyindeki bir ormanda aynı çatışmadan kalma patlamamış bir bombanın yanında bulunan uçaklar, Nazi Almanyası'nın 1941 yılında ülkeyi işgal etmesinin ardından İngiltere tarafından Sovyetler Birliği'ne gönderilmişti.

Kazıya liderlik eden eski bir havayolu pilotu olan Oleks Shtan BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu uçağı Ukrayna'da bulmak çok nadir bir durum. Havacılık tarihimiz için çok önemli çünkü daha önce burada ödünç verilmiş hiçbir uçak bulunmamıştı" diye konuştu.

Shtan, "Kasırga güçlü, uçması kolay bir makineydi. Bir silah platformu olarak dengeliydi ve deneyimsiz pilotlar için uygundu. Güvenilir bir uçaktı" ifadelerini kullandı.

Tarihçilere göre bu uçaklardan bazıları savaştan sonra Sovyetlerin ABD'ye geri ödeme yapmak zorunda kalmaması için kasıtlı olarak parçalanmış ve gömülmüştü, zira ödünç verme-kiralama mevzuatı uyarınca Moskova'nın bağışlanan askeri teçhizattan sağlam kalanlar için ödeme yapması gerekiyordu.

Ukrayna Ulusal Havacılık Müzesi Hurricane'leri yeniden bir araya getirip sergilemeyi hedefliyor.

Müzenin araştırma müdürü Valerii Romanenko, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Kasırgalar İkinci Dünya Savaşı yıllarında İngiliz yardımının bir sembolüdür, tıpkı bugünlerde İngiliz yardımına minnettar olduğumuz gibi. Birleşik Krallık şu anda ülkemizin en büyük askeri teçhizat tedarikçilerinden biri" dedi.

Britanya Savaşı sırasında Alman uçaklarının yarısından fazlasını düşüren Hurricane'ler, Sovyet savaş çabalarını desteklemek üzere 1941-1944 yılları arasında Sovyetler Birliği'ne teslim edilen yaklaşık 3 bin savaş uçağından oluşan bir filonun parçasıydı.