İkinci Dünya Savaşı'nda kaybolmuştu: 83 yıl sonra sahiplerine ulaştırıldı
İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybolan ve Nazilerin çaldığı düşünülen dünyaca ünlü Fransız ressam Claude Monet'nin tablosu, 83 yıl sonra asıl sahiplerinin torunlarına iade edildi.
ABD basınındaki haberlere göre, Avusturya'da yaşayan bir çift, depolarından kaybolmasından bu yana Monet'in ilk dönem eserlerinden biri olan "Bord de Mer" isimli tablosunu arıyordu.
Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) açıklamasına göre, İkinci Dünya Savaşı'nda Viyana'daki evlerinden kaçan bir çifte ait tablo, 1941'de açık artırmada satın alındı.
Savaş sırasında Nazilerin çaldığı düşünülen ve 1941'den sonra yeniden kaybolan tablo, bu kez 2016'da Fransa'daki bir sergide yeniden ortaya çıktı. Eser daha sonra, ABD'deki New Orleans merkezli bir antika satıcısı tarafından satın alındı.
Antika satıcısının da bu tabloyu Washington eyaletinde yaşayan bir çifte sattığını öğrenen FBI, esere ilişkin soruşturma başlattı.
Çift, Monet eserini 500 bin doların üzerinde bir değerle Houston'da açık artırmaya çıkardı ancak tablonun "geçmişini" öğrenmelerinin ardından FBI'ya teslim etti.
Eserin asıl sahipleri ve çocukları, hayatları boyunca eseri bulmak için çalışsa da "Bord de Mer" tablosu çalınmasından 83 yıl sonra torunlarına iade edildi.
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