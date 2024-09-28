İklim aktivistleri Van Gogh tablosuna çorba fırlattı

Yayınlanma: 28.09.2024 - 12:10

Güncelleme: 28.09.2024 - 12:10

Londra'daki National Gallery’de sergilenen Vincent van Gogh’un iki “Ayçiçekleri” tablosuna çevreci aktivistler tarafından domates çorbası atıldı.

Van Gogh: Şairler ve Aşıklar sergisindeki bu eserlerden biri, 1888 tarihli Ayçiçekleri (Londra National Gallery), diğeri ise 1889 tarihli Ayçiçekleri (Philadelphia Sanat Müzesi) idi.

2 AKTİVİST AYNI SEBEPLE TUTUKLANDI

Bu saldırı, Just Stop Oil aktivistleri Phoebe Plummer ve Anna Holland’ın 2022'de Londra’daki benzer bir olayda Van Gogh’un aynı tablosuna çorba atmaları nedeniyle tutuklanmalarının ardından geldi. Plummer ve Holland, 27 Eylül'de Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde iki yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Just Stop Oil, çevrimiçi yaptığı açıklamada, bugünkü protestonun Plummer ve Holland’ın hapsedilmesine karşı bir meydan okuma niteliğinde olduğunu belirtti: “Daha önce çorba atanların hapsedilmesinin ardından destekçilerimiz, bu eylemi bir direniş sembolü olarak gerçekleştirdi.”

Protesto sırasında, saat 14:30 civarında üç Just Stop Oil destekçisi, National Gallery’deki Van Gogh sergisine girerek Heinz marka sebze çorbasını iki ünlü tabloya fırlattı. Aktivistlerden biri olan Ludi Simpson, şunları söyledi: “Bugünkü eylemlerimizden dolayı yargılanacağız ve yasanın tüm gücüyle karşı karşıya kalacağız. Peki ya fosil yakıt yöneticileri ve onları satın alan politikacılar, her canlıya verdikleri zarar için ne zaman hesap verecekler?”

MÜZE AÇIKLAMA YAPTI

National Gallery, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Göstericiler iki esere çorba benzeri bir madde attı… Polis çağrıldı ve üç kişi tutuklandı. Eserler sergiden kaldırıldı ve bir konservatör tarafından incelendi. Tablolarda herhangi bir hasar tespit edilmedi. Sergiyi en kısa sürede yeniden açmayı planlıyoruz.”