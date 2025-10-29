İkinci el bir telefon iflastan kurtardı, milyoner yaptı!

Cinco, 2008’de bir alışveriş sitesinden 35 dolara aldığı telefonu, bir başka alışveriş sitesinde 75 dolara sattı. O anı, “sistemde bir açık bulmak gibiydi” diye tanımlıyor. Bu deneyim, onu yirmi saatlik çalışma günleriyle dolu uzun bir öğrenme ve araştırma sürecine sürükledi.

Bugün 41 yaşında olan ve Florida’nın Fort Lauderdale kentinde yaşayan Cinco, CNBC’ye yaptığı açıklamada şunları söylüyor:

Bit pazarlarını geziyor, ikinci el mağazaları dolaşıyor, insanlarla ilişkiler kuruyor ve pazarı inceliyordum. Hiç durmadan her gün ürün paylaşıyordum.

KÜÇÜK SATIŞLARDAN DEV BİR ŞİRKETE

Cinco’nun amacı zamanla, “geçim sağlamaktan büyük bir iş kurma” noktasına evrildi. 2023’te 'Technsports' adlı şirketini kurdu. Şirket, ikinci el kıyafetleri toptan olarak profesyonel satıcılara satıyor. Günde yaklaşık 5000 parça ürün satan Technsports, 2024’te 6,5 milyon dolar gelir elde etti.

Her ürün için yüzde 50’ye varan kâr marjı yakaladığını söyleyen Cinco, “Yaklaşık 20 yıldır bir gün bile izin yapmadım. Şanslıydım, fakat bu noktaya gelmek muazzam emek, disiplin ve fedakârlık gerektirdi,” diyor.

KIRIK BİR TELEFON HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Henüz 18 yaşındayken baba olan Cinco, beş yıl boyunca CVS adlı zincir eczanenin fotoğraf laboratuvarında çalıştı. Bilgisayar tamiri eğitimi aldı ve Circuit City adlı teknoloji mağazasında işe başladı. Ancak şirket iki hafta sonra iflas edince, kendini küresel mali krizin ortasında işsiz buldu.

O sırada telefonu bozuldu ama yenisini almaya parası yoktu. İnternette araştırırken, aynı telefonu bir başka siteden daha ucuza alıp satabileceğini fark etti. O günden beri satın al-sat döngüsünü aralıksız sürdürüyor. “Başlamak için çok paranız olması gerekmiyor. Derin bilgiye de ihtiyacınız yok. Sadece başlayın,” diyor.

BAZEN BİR GÖMLEK...

Cinco, satış kariyerine elektronik ürünlerle başlamıştı, ardından daha kolay elden çıkarılabilen ikinci el kıyafetlere yöneldiğini ifade ediyor.

Zamanla bazı kıyafetlerin, örneğin Polo Ralph Lauren markalı bir gömleğin, elektronik cihazlardan bile daha yüksek fiyatlara satıldığını keşfetti.

“Birçok değerli parça bit pazarlarında yerde sürünüyor, kimse gerçek değerini bilmiyor,” diyor.

Cinco, bir zamanlar her sabah gün doğmadan kalkıyor, mağaza ve pazarlarda dolaşıyor, 'gizli hazineleri' arıyordu. Artık en iyi parçaları halka açılmadan önce alma ayrıcalığına sahip.

Günlük ortalama 250 ürün yüklüyor ve beş serbest çalışan fotoğraf, paketleme ve kargolama sürecine yardımcı oluyor.

KARİYERİNİN DÖNÜM NOKTASI

2023’te eBay satışları 2,5 milyon dolara ulaşınca, Cinco iş modelini değiştirdi. Artık tek tek satış yapmak yerine, kıyafetleri toptan alıp satmaya karar verdi.

“Artık stok, işimin en değerli varlığı haline geldi,” diyor ve ekliyor: “Daha büyük miktarlarda, daha düşük marjlarla satış yaptığımda, daha çok kâr elde ediyorum...”

Cinco, başarısına rağmen hâlâ her gün çalışıyor. “Rekabet hissi ve daha fazlasını başarma isteği beni motive ediyor” diyor.

Ve ekliyor:

“Eğer 5 doları 25 dolara çevirebileceğinizi fark ederseniz, nasıl durabilirsiniz ki?”