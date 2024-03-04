İkinci kez AfD'li bir siyasetçi belediye başkanı seçildi

Almanya'da ikinci kez aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partili (AfD) bir siyasetçi belediye başkanı seçildi.

AA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 08:25
İkinci kez AfD'li bir siyasetçi belediye başkanı seçildi
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AfD'li aday 39 yaşındaki Rolf Weigand, Saksonya eyaletindeki 5 bin 500 nüfuslu Gross Schirma beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçimini kazandı.

Mühendis olan Weigand, ön sonuçlara göre seçime katılanların yüzde 59,4'ünün oyunu alarak ilk turda belediye başkanı oldu.

Seçmen katılımının yüzde 74 olduğu seçimlerde, Weigand'ın en yakın rakibi Bağımsız Vatandaşlar Derneği adayı Andre Erler yüzde 22,3 oy alırken, Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) adayı Gunther Zschommler ise oyların sadece yüzde 18,2'si aldı.

Gross Schirma Belediye Başkanı Volkmar Schreiter'in geçen sonbaharda intihar etmesi nedeniyle beldede ara seçim yapılması kararlaştırılmıştı.

Daha önce Saksonya Anhalt eyaletinin küçük bir kasabası olan Raguhn-Jessnitz'de yapılan seçimi de AfD'nin adayı Hannes Loth kazanarak, ülkede seçilen ilk AfD'li belediye başkanı olmuştu.

Aşırı sağcı AfD partisi Müslüman ve göçmen karşıtı söylemleriyle biliniyor ve sert açıklamalarıyla ülkedeki birçok kesimin tepkisini çekiyor.


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