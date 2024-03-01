Almanya'dan Taurus füzesi uyarısı: Moskova'daki hedefleri vurabilir
Almanya Başbakanı Scholz, Moskova'daki hedefleri vurabilecekleri gerekçesiyle Taurus seyir füzelerinin Ukrayna'ya tedarikinden vazgeçtiğini belirtti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptığı açıklamada, Moskova'daki hedefleri vurabilecekleri için Taurus seyir füzelerini Ukrayna'ya tedarik etmekten vazgeçtiğini söyledi.
Sputnik'in aktardığına göre, Dresden'de vatandaşlarla bir araya gelen Scholz, "Taurus, 500 kilometre menzile sahip ve doğru kullanılmadığında Moskova'daki herhangi bir hedefi vurabilir" dedi.
Taurus füzelerinin kullanımının kontrolünü sağlamak için Alman askeri personelinin Ukrayna'ya gönderilmesi gerektiğini, ancak bunun mümkün olmadığını belirten Scholz, “Tamamen diplomatik bir soyutlamayla ifade ediyorum; diğerleri de tam olarak neyin nereye ineceğini bilmeye özen gösterdi” diye konuştu.
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