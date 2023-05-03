İkinci tur bekleniyor: 21 Mayıs’ta sandığa gidecek Yunanistan’da yeni hükümetin kurulması temmuza sarkabilir

Yayınlanma: 03.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 03.05.2023 - 04:00

Türkiye 14 Mayıs’ta sandığa giderken Yunanistan’da da genel seçimler için geri sayım başladı.

21 Mayıs’ta Yunanistan’da yapılacak seçimlerden, 2019’dan bu yana iktidarda olan merkez sağ Yeni Demokrasi partisinin birinci çıkması bekleniyor. Ancak, uygulanacak “basit nispi” seçim sistemi nedeniyle genel seçimlerde, herhangi bir siyasi partinin tek başına iktidara gelebilmesine veya koalisyon hükümeti kurulabilmesine pek ihtimal verilmiyor. Bu beklenti çerçevesinde, temmuz başında tekrar sandık başına gidilmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. İkinci defa seçimlere gidilmesi halinde “takviyeli nispi” diye adlandırılan farklı bir seçim sistemi uygulanacak. Bu durumda, partiler toplayacakları oy oranına göre 50 sandalyeye kadar bonus alabilecek. Başbakan Kiryakos Miçotakis’in lideri olduğu Yeni Demokrasi, Temmuz 2019’daki genel seçimlerde yüzde 39.85 oy alarak tek başına iktidara gelmişti.

28 Şubat’ta Yunanistan’da meydana gelen tren kazasından sonra yapılan anketlere göre, iktidardaki Yeni Demokrasi ile ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) arasındaki fark erimeye devam ediyor. Kamuoyu yoklamalarının ortalamasını yayımlayan Politico dergisi, Yeni Demokrasi partisine oy vermeyi düşünenlerin oranının yüzde 34 civarında olduğunu yazarken SYRIZA’ya destekleyenlerin oranını yüzde 28 olarak ölçtü.

KOALİSYON İSTEMİYOR

2016’da, SYRIZA-Bağımsız Yunanlar koalisyon hükümeti tarafından geçirilen bir yasanın ardından yapılan düzenlemeye göre, basit nispi seçim sisteminde herhangi bir siyasi partinin tek başına iktidara gelebilmesi için oyların en az yüzde 47’sini alması gerekiyor. Seçimlerde yaşanabilecek olası senaryolara göre Yeni Demokrasi Partisi ile merkez soldaki Panhelenistik Sosyalist Hareket (PASOK) koalisyonu ya da SYRIZAPASOK koalisyonu kurulması beklenirken 300 sandalyeli mecliste 150’den fazla milletvekili çıkarılabilmesi için üçüncü bir partinin de desteğine gerek duyulacağı öngörülüyor. Başbakan Miçotakis, ilk seçimden sonra koalisyon hükümeti kurmayı planlamadığını bunun yerine, ikinci defa seçim yapılmasını tercih ettiğini belirtmişti.

PASOK'UN KOŞULU

SYRIZA lideri Aleksis Çipras’ın koalisyon görüşmelerine açık olmasına karşın, partisinin ikinci bir partiyle bile mecliste yeterli sayıda milletvekili çıkartması beklenmiyor. Uzmanlar, SYRIZA ağırlıklı bir koalisyon hükümetinin, eski Ekonomi Bakanı Yanis Varoufakis’in lideri olduğu solcu MeRA25’in de desteğini alması gerektiğini belirtiyorlar. PASOK lideri Nikos Androulakis, Varoufakis’in partisinin içinde yer alacağı bir koalisyona girmek istemediğini belirtmiş, olası bir koalisyon hükümetinde Miçotakis ya da Çipras’ın başbakanlığını kabul etmeyeceğini de söylemişti.

AŞIRI SAĞ BİLMECESİ

Seçimlerden önce bir başka önemli gelişme de göçmen karşıtı ve aşırı milliyetçi söylemleriyle tanınan ve suç örgütü olarak belirlendikten sonra kapatılan Altın Şafak’ın (Hrisi Avgi) eski milletvekili olan hapisteki İlias Kasidiaris’in üyesi olduğu aşırı sağcı Ellines (Yunanlar)’in durumu. Anketlere göre yüzde 3’lük barajı aşarak meclise girebileceği tahmin edilen parti, şubatta parlamentodan geçen, suç örgütlerinin seçimlere katılmasını engelleyen yasa nedeniyle seçimlerde yarışamama tehlikesi yaşıyor. Kasidiaris, tutuklu olsa bile bir parti üyesi olarak seçilme hakkı bulunuyor ancak parti liderliği yapamıyor. Aşırı sağcı siyasetçi, bu nedenle martta parti liderliğini eski savcı yardımcısı Anastasios Kanellopoulos’a devretmişti. Ancak Yunanistan yasaları, hüküm giymese dahi açık şekilde suç örgütlerini temsil eden kişilerin de seçime girmesini engelliyor. Kanellopoulos’un bir suç örgütüyle gizli bağlantısı olup olmadığına ise bu ay Yüksek Mahkeme karar verecek.

