İklim aktivisti Greta Thunberg'e para cezası verildi

Ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg, Haziran ayında Malmö limanında gerçekleştirdiği bir protesto gösterisinde polis emrine uymadığı için para cezasına çarptırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2023 - 15:45
İklim aktivisti Greta Thunberg'e para cezası verildi
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Ünlü çevreiklim aktivisti Greta Thunberg, İsveç'in güneyindeki bir protesto eyleminde polise itaatsizlik etmekle suçlandıktan sonra para cezasına çarptırıldı.

İsveç merkezli Sydsvenskan gazetesinin haberine göre, 20 yaşındaki iklim aktivisti ve arkadaşları, 19 Haziran'da Malmö limanındaki petrol terminalinde trafiği durdurduktan sonra gözaltına alınmıştı.

İsveç Savcılığı, Thunberg'in Malmö Bölge Mahkemesi tarafından "protestoyu terk etme emrine uymamaktan" suçlu bulunarak para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Thunberg, mahkemede gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bilim doğrultusunda hareket edenlerin bunun bedelini ödemesi çok saçma" dedi.

Mahkeme, Thunberg'in 1,500 İsveç kronu (3 bin 887 TL) ve suç mağdurları fonuna ek olarak 1,000 kron (2 bin 591 TL) ödemesine karar verdi.


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