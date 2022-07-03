İklim aktivistleri SUV'leri hedef aldı
İklim aktivistleri New York'ta, toplu taşımanın doğaya yararına dikkat çekmek amacıyla 40'tan fazla SUV'nin lastiklerini söndürdü.
İklim aktivistleri, kentlerde yükselen karbon emisyonunu azaltmanın önemine dikkat çekmek ve toplu taşımıya vurgu yapmak amacıyla SUV araçları hedef aldı.
İndy100 sitesine göre, SUV'lerin lastiklerini söndürmek için hava başlığını çıkaran aktivistler, ayrıca bu araçların emisyon değerlerinin zararlarının yazılı olduğu bir kağıdı arabaların ön camına bırakıyorlar.
Kendilerine Lastik Söndürücü diyen iklim aktivisti grup, internet sitelerinde olayla ilgili "Hükümetler ve politikacılar bizi bu devasa araçlardan koruyamadıkları için bu eylemi yapıyoruz. SUV'leri sürenler dışındaki herkes SUV'lerden nefret ediyor" açıklamasında bulundu.
Lastik Söndürücüler, Twitter'da, "Kentsel alanlarda SUV'lerin yasaklanmasını, ücretsiz ve kapsamlı toplu taşımaya büyük yatırım yapılmasını istiyoruz. Politikacılar bu isteğimizi gerçeğe dönüştürene kadar Lastik Söndürücüler eylemi devam edecek" dedi.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayınlanan bir rapora göre SUV araçlar, geçtiğimiz on yıldaki karbondioksit emisyonunun yükselmesindeki en büyük ikinci sebep.
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