İklim değişikliği, 2070 yılına kadar memeliler arasında 4.000 yeni virüsün yayılmasına sebep olacak

30 Nisan 2022 Cumartesi, 13:19

Covid-19 salgını ile birlikte giderek önem kazanan, "hayvanlardan bulaşan hastalıklar" kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Berlin İleri Araştırma Enstitüsü’nden Greg Albery, 2070 yılına kadar memeliler arasında potansiyel 4.000’e yakın viral bulaşıcı hastalığın tespit edileceğini ve bunların muhtemelen Covid-19 pandemisi ile benzerlik göstermeyeceğini kaydetti.

AVRUPA DA ARALARINDA

Araştırmaya göre, 2070 yılına kadar doğu Çin, Hindistan, Endonezya ve Filipinler'in yanı sıra bazı Avrupa nüfus merkezlerinin de “bulaşma noktaları” olabileceğinin altı çizildi.

Minnesota Üniversitesi Veterinerlik ve Biyomedikal Bilimler Bölümü profesörü Matthew Aliota, iklim değişikliğinin virüslerin yeni coğrafi bölgelere yayılması fırsatını artıracağını belirtti.

Amerikan Tropikal Tıp ve Hijyen Derneği başkanı Daniel Bausch ise araştırma sonuçlarına katılmakla birlikte virüslerin gelecekteki bulaşma ihtimallerini modellemenin zor bir iş olduğunu vurguladı.