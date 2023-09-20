İklim krizi, Afrika'daki yaban hayatı vurdu: 'Fillerin Göçü' başladı

Yayınlanma: 20.09.2023 - 11:22

Güncelleme: 20.09.2023 - 11:22

Yapılan bir araştırmaya göre, iklim krizinin, filleri su bulmak için Afrika'nın güneyindeki sınırların ötesine zorunlu göçe iterek milli parklar ve koruma çabaları için sorun çıkardığı belirtildi.

Yetkililer, son haftalarda Zimbabve'deki fillerin ülke sınırlarını aşarak Botswana'ya geçtiğini söyledi.

Angola, Botsvana, Namibya, Zambiya ve Zimbabve, dünyadaki savan (Afrika çalılık) fillerinin yarısını barındırıyor. Araştırmaya göre 228 bin fil arasında "karkas (ölüm) oranı" %10.5'tir.

Araştırma, dünyanın en büyük yaban hayatı koruma alanlarından biri olan ve beş eyaletin sınırları içinde 520 bin kilometrekare alanı kapsayan Kavango-Zambezi Transfrontier koruma alanını kapsıyor.

Raporda, "Karkas oranı, fil popülasyonunun sağlığı ve istikrarı için potansiyel bir uyarı işareti olarak daha fazla araştırmayı gerektiren yüksek düzeyde bir ölüm oranına işaret etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Zimbabve Parkları ve Yaban Hayatı Yönetimi Kurumu (Zimparks) sözcüsü Tinashe Farawo, "Filler sınır tanımıyor, su ve yiyecek aramak için hareket ediyorlar. Halihazırda hafifletici önlemlerimiz var, ancak yağış olmaması gibi bizi aşan bazı şeyler var. Artık sondaj kuyularından elde edilen yapay suya daha fazla güveniyoruz. Bu pahalı bir süreç" dedi.

Farawo, Ağustos ayında başlayan fil göçü hakkında, "Yüzlerce mi yoksa binlerce mi kaç filin göç ettiğini bilemiyorum ama çok fazla" diye konuştu.

Farawo, bufaloların ve "Hwange milli parkında bulunan her tür hayvanın" da çok sayıda ülkeyi terk ettiğini sözlerine ekledi.