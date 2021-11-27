İlaç firmaları Omicron ile mücadele planlarını açıkladı

27 Kasım 2021 Cumartesi, 16:14

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Omicron adı verilen yeni koronavirüs varyantı küresel bir endişeye yol açarken dünyanın önde gelen ilaç firmaları yeni varyant ile nasıl mücadele edilebileceği konusunda stratejilerini açıkladı.

100 GÜN İÇİNDE YENİ AŞI

BioNTech'in ortağı olan ABD'li Pfizer şirketi, Fox Business'a yaptığı açıklamada, ürettikleri koronavirüs aşısını yeni varyantlara karşı sürekli gözlem altında tuttuklarını söyledi. Şirket, "Aşının etkisiz olduğu bir varyantın ortaya çıkması halinde Pfizer ve BioNTech olarak 100 gün içerisinde bu yeni varyanta karşı özel olarak hazırlanmış bir aşı geliştirip üretebilmeyi umuyoruz" dedi.

İKİ YENİ DOZ YOLDA

ABD'li firma Johnson & Johnson, cuma günü yayımladığı mesajda sağlıklı yetişkinler için şu andaki aşıdan daha güçlü bir dozun test edildiğini belirtti. Koronavirüs aşısı geliştiren bir diğer ABD'li firma Moderna ise özellikle Omicron varyantı ile birlikte gelişen mutasyonlara cevap verebilecek iki yeni hatırlatıcı aşı dozu çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

'HIZLI BİR ŞEKİLDE UYARLARIZ'

Sputnik V aşısının geliştirilmesini finanse eden Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev, Rus haber ajansı RT ile cuma günü yaptığı röportajda, Omicron'un mevcut aşılara karşı dirençli olduğunun ortaya çıkması halinde, Sputnik V'yi yeni varyanta hızlı bir şekilde uyarlayabilme konusunda Rus bilim insanlarına güvendiğini dile getirdi.