İlk kadın başkan: Suriye'de Merkez Bankası başkanlığına atama
Suriye Merkez Bankası başkanlığı görevine Meysa Sabirin'in getirildiği bildirildi. Sabirin, bu göreve getirilen ilk kadın oldu.
Ülkedeki Merkez Bankasının başına atanan Sabirin, bu göreve getirilen ilk kadın oldu.
Aralık 2018'den bu yana Suriye Merkez Bankasını temsilen "Şam Menkul Kıymetler Borsası" Yönetim Kurulunda görevli olan Sabirin, daha önce de Merkez Bankasında başkan yardımcılığı, ofis denetim bölüm başkanlığı gibi farklı pozisyonlarda görev aldı.
Sabirin'in, muhasebe alanında yüksek lisans derecesine sahip olduğu da aktarıldı.
Etiketler: #suriye #merkez bankası #banka
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