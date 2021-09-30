İlk kez... ABD’nin en büyük havayolu şirketinden aşı kararı
United Airlines, çalışanlarına yönelik aşı zorunluluğu kararı aldı. Belgelerin iletilmesi için son tarihi duyurdu.
United Airlines, Ağustos ayının başlarında çalışanlarının Covid-19 aşısı olmasını zorunlu tutan ilk ABD’li havayolu şirketi oldu.
Şirket, çalışanlarının aşı olduğuna dair belgelerini iletmesi için son tarihi 27 Eylül olarak belirledi.
ABD’li havayolu şirketi, son teslim tarihinin üzerinden bir gün geçmesinin ardından aşı olmamaya karar veren 593 çalışanı kovacağını yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu. Şirket, işten çıkarma sürecinin gelecek hafta salı gününden itibaren başlayacağını bildirdi.
"İNANILMAZ ZOR BİR KARARDI"
NTV'nin haberine göre, United Airlines CEO’su Scott Kirby ve Yönetim Kurulu Başkanı Brett Hart tarafından çalışanlara gönderilen bir notta “Aşı olmayan personelimizi işten çıkarmak, inanılmaz derecede zor bir karardı. Ancak ekibimizi güvende tutmak her zaman ilk önceliğimiz oldu” denildi.
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