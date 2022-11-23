İlk kez Ukrayna'ya helikopter gönderiyor: Ek 1000 top mermisi sağlanacak

23 Kasım 2022 Çarşamba, 15:13

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Norveç'e yaptığı resmi ziyarette, askeri yardımın bir parçası olarak ülkesinin Ukrayna'ya helikopter sağlayacağını duyurdu.

Ben Wallace, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini savunmasına yardımcı olmak için ek 1000 top mermisinin sağlanacağını belirterek, "Ukrayna'ya desteğimiz sarsılmaz. Bu ek top mermileri, Ukrayna'nın son haftalarda Rusya'dan geri aldığı toprakları güvence altına almasına yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, top mermilerinin Ukrayna'nın savunma kabiliyetini artıracağı, önemli arama ve kurtarma yetenekleri sağlamak için Sea King tipi helikopterlerinin ilk teslimatının Ukrayna'ya varmasıyla gerçekleşeceği bildirildi.

İngiltere'nin Ukrayna'ya yapacağı bu yeni savunma desteği, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın geçen hafta sonu Kiev'i ziyareti sırasında Ukrayna'ya 50 milyon sterlinlik savunma yardımı yapılacağı duyurusunun ardından geldi.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Ukrayna'ya 3 Sea King tipi helikopter sağlanacağı, bunlardan birinin halihazırda Ukrayna'da olduğu belirtildi.