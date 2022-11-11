İlk kez yüz yüze görüşecekler: Biden ve Şi, G20 Zirvesi'nde bir araya gelecek

11 Kasım 2022 Cuma, 16:59

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Şi Cinping'in gelecek hafta Endonezya'daki 17'nci G20 Zirvesi'ne, ardından da Tayland'daki Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü (APEC) Zirvesi'ne katılacağı belirtildi.

Açıklamada, Şi'nin G20 Zirvesi marjında ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile APEC Zirvesi'nde de Senegal Cumhurbaşkanı Mack Sall, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ve diğer liderlerle görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi.

İLK KEZ YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER

Şi ile Biden'ın, Çin ile ABD arasında küresel güç rekabetinin ve gerilimlerin arttığı dönemde gerçekleştireceği görüşme, özel önem taşıyor.

İki lider, ABD Başkanı'nın göreve gelmesinden bu yana ilk kez yüz yüze görüşecek.

Liderler, daha önce her ikisi de devlet başkanı yardımcısı oldukları dönemde yüz yüze görüşmelerde bulunmuş, Biden'ın seçilmesinin ardından geçen sürede 4 kez telefonda görüşmüştü.

Biden, dün, Senato ve Temsilciler Meclisi ara seçimleri sonrası düzenlediği basın toplantısında, görüşmede muhatabına ABD'nin Tayvan konusundaki "kırmızı çizgilerini" aktaracağını belirtmişti.

Toplantıda, Çin'in işgali halinde Amerikan askerinin Tayvan'ı koruyacağını Şi'ye söyleyip söylemeyeceği sorulan Biden, temel konularda ödün vermenin söz konusu olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetmişti:

"Onunla konuştuğumda yapmak istediğim; her iki tarafın kırmızı çizgilerinin ne olduğunu ortaya koymak. Onun Çin'in ulusal çıkarları açısından kritik gördüğü şeyin ne olduğunu anlamak, benim ABD'nin ulusal çıkarları açısından kritik olduğuna inandıklarımı aktarmak ve sonunda bu ikisinin çatışıp çatışmadığına karşılıklı karar vermek."