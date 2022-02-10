İlk Omicron vakasını keşfeden doktor anlattı: Bana baskı yaptılar
Koronavirüsün en çok mutasyona uğrayan türü olarak bilinen Omicron varyantını geçen yılın kasım ayında Güney Afrika'da tespit eden Dr. Angelique Coetzee, birçok bilim insanı ve siyasetçinin kendisine virüsün gidişatı ile ilgili yalan söylemesini istediğini açıkladı.
Dünya çapında 5.7 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs, ilk olarak kasım ayında ortaya çıkan Omicron varyantıyla etkisini artırmaya devam ediyor. Varyantı ilk tespit eden Güney Afrikalı Dr. Angelique Coetzee, yaşadıklarını ve yalan söylemeye zorlandığını ilk kez açık açık anlattı.
Sözcü'nün aktardığına göre; İngiliz Daily Telegraph’a konuşan Dr. Coetzee, "Dünya genelindeki siyasetçilerden ve bilim insanlarından hastalığın olduğundan çok daha kötüymüş gibi göründüğünü söylemem yönünde baskı oluştu. Benden Omicron varyantının hafif olarak tanımlamamam istendi" dedi.
Omicron varyantının ülkesinde hafif semptomlar yarattığına dikkat çeken Dr. Coetzee, "Güney Afrika’da olmayan bilim insanları ve siyasetçiler benimle iletişime geçerek bu hastalığın çok ciddi bir hastalık olduğunu söylediler ve hastalığın hafif geçtiğini söylediğim için beni eleştirdiler ve saldırdılar" diye konuştu.
"SİYASETÇİLER SÖYLEMEMİ İSTEDİ"
Dr. Coetzee, "Güney Afrika’da bu hafif bir hastalık fakat siyasetçiler bunun çok ciddi bir hastalık olduğunu söylememi istediler. Avrupalı siyasetçiler ve bilim insanları, 'Lütfen bunun hafif bir hastalık olmadığını söyle' dediler" ifadelerini kullandı.
Hastalığın aşı olmayanlar için çok daha ciddi olduğuna dikkat çeken Dr. Coetzee, "Beni yalancılıkla ve Omicron varyantını küçümsemekle suçladılar. Onlara göre 38 mutasyon geçiren bir hastalığın hafif geçmesine imkan yoktu" dedi.
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