İmamoğlu, Financial Times'a konuştu: 'Bu asla sadece İstanbul seçimi değildi'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Financial Times'a verdiği demeçte, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "mesajı almaması ve aynı şeyleri yapmaya devam etmesi" halinde "siyasi ömrünün kısalacağı" uyarısında bulundu.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 08.04.2024 - 11:48
İmamoğlu, Financial Times'a konuştu: 'Bu asla sadece İstanbul seçimi değildi'
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31 Mart yerel seçimlerde İstanbul'da yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen ve dış basınının yakından takip ettiği Ekrem İmamoğlu, İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times'a konuştu.

Financial Times, İmamoğlu hakkında, "Yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi, Türkiye'nin canlanan muhalefetine güçlü bir coşku dalgası gönderdi ve İmamoğlu'nu, Erdoğan'ın baş muhalifi olarak pekiştirdi" ifadelerine yer verdi.

Gazeteye konuşan İmamoğlu, yerel seçimlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "mesajı almaması ve aynı şeyleri yapmaya devam etmesi" halinde "siyasi ömrünün kısalacağı" uyarısında bulunarak, "Her şey onun elinde" dedi.

İmamoğlu, AKP'nin ülke genelinde yaşadığı oy kaybındaki yerel seçimlerin, "seçmenlerin, Erdoğan'ın devlet kurumları üzerindeki sıkılaşan kontrolünü reddettiğinin açık bir göstergesi" olduğunu söyledi.

"BU ASLA SADECE İSTANBUL SEÇİMİ DEĞİLDİ"

İmamoğlu, şöyle konuştu:

"İstanbul'daki bir kurum müdürünün bile mevcut yetkisini siyasi talimat olmadan kullanamadığı bir rejime, bir sisteme dönüştü. Bu da bize tek bir kişinin iradesini yansıtan bir devlet yapısı sunuyor. Buna tırnak içinde otoriter rejim diyebiliriz. Ama bence bu seçim sonuçta bütün bu yöntemi, bütün bu uygulamayı mahkum etmiştir, reddetmiştir" dedi.

İmamoğlu, "Bu asla sadece İstanbul seçimi değildi, Cumhurbaşkanının [kendisini] muhatap ilan ettiği bir seçime dönüştü" diye ekledi.

İmamoğlu, hakkındaki yasal süreçlerden endişe duyup duymadığı sorusuna, "Korkacak olan kişi Erdoğan olabilir" dedi. 


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