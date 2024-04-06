Yerel seçimlerle birlikte ‘ekonomi nüfusu’ CHP yönetimine geçti : ‘Kamu kaynakları verimli kullanılmalı’

Yayınlanma: 06.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.04.2024 - 04:00

CHP’nin yerel seçimlerde birinci parti çıkması ve çok sayıda büyükşehir belediyesini kazanmasıyla birlikte; yeni dönemde Türkiye nüfusunun yüzde 60’ına yakınını CHP’li belediyeler yönetmeye başlayacak. CHP’nin yöneteceği illerin ihracattaki payı yüzde 79’un üzerine çıkarken, bu illerdeki gayri safi yurtiçi hasılaya katkı da yüzde 80’in üzerine yükseldi. Türkiye ekonomisinin çok büyük bir ağırlığı CHP’nin yönettiği belediyelere dönmüş oldu. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, “Artık nüfusun önemli bir bölümünü CHP yönetecek.

Bu Türkiye ekonomisinde de çok önemli bir noktaya denk geliyor. Bu durumda artık CHP’nin sadece belli alanlara sıkışan bir parti değil, her yerde olan bir parti olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında hükümet bugüne kadar hep muhalefet belediyeleriyle çatışıyordu. Oysa şimdi kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve vatandaşın daha iyi hizmet alması için yerel yönetimlerle diyaloğu artırması gerekiyor” dedi. Artık belediyelerin kısıtlamayla karşılaşmaması gerektiğinin altını çizen Karabat, “Özellikle cumhurbaşkanı artık tarafsız bir konuma çekilmeli. Kamu kurumlarının kaynak aktarımı konusu da var. Bakanlıkların yerel yönetimlere yaptığı hizmetler var. Bütün bunlarda daha önce partizan uygulamalar gördük. Artık bu partizan uygulamalar fiilen mümkün olmamalı” diye konuştu.



‘İMZA VAKTİ’



Ankara ve İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını bekleyen projeler olduğunu da anımsatan Karabat, “Sayın Erdoğan kampanyası için gezmekten yorulmadıysa, artık imza atmak için vakti var” dedi.

