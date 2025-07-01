İmamoğlu’nun tutukluluğu 100. günde: Özgür Özel'den, Alman basınına konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu 100. gününe girerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alman Der Spiegel dergisine verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, 19 Mart’taki tutuklama sürecini “gelecek hükümete ve gelecek Cumhurbaşkanı’na yapılmış bir darbe” olarak tanımladı.

CHP'nin o günden bu yana her çarşamba İstanbul'da ve her cumartesi Türkiye’nin başka bir şehrinde miting düzenlediğini belirtti.

Özel, “Yüz binler Saraçhane’ye, iki milyondan fazlası Maltepe’deki mitingimize katıldı. Bu direnişle hükümetin kayyum planını bozduk” dedi.

“20 MİLYON İMZA: BU ERDOĞAN'A GÜVENSİZLİK OYUDUR”

Özel, İmamoğlu’nun serbest bırakılması için yürütülen kampanyaya bugüne kadar 20 milyon yurttaşın imza verdiğini söyledi.

Bu durumu "Erdoğan’a yönelik dev bir güvensizlik oyu" olarak tanımlayan Özel, Almanya’daki SPD gibi bazı partilerin destek verdiğini, ancak İngiltere'deki İşçi Partisi’nden hiçbir dayanışma görmemekten dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Özel, “Keir Starmer sosyal demokratlar adına bir utançtır” dedi.

“ERDOĞAN ZAYIF, BİZ GÜÇLÜYÜZ”

Röportajda “Erdoğan kendini güçlü göstermeye çalışıyor ama zayıf” diyen Özel, AKP'nin oy oranının yüzde 30’un altına düştüğünü, CHP’nin ise yüzde 40’ı geçtiğini belirtti.

Özel, “Bugün seçim olsa Erdoğan kaybeder” ifadelerini kullandı.

Özel, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında 2016 yılında varılan mülteci mutabakatına dikkat çekerek, “Merkel, Erdoğan’a para vererek mülteci sorununu kendinden uzak tuttu ama bu Türkiye’deki demokrasiyi ağır biçimde yaraladı” diye konuştu.

Avrupa Konseyi’nin, Türkiye’nin AİHM kararlarını hiçe saymasına göz yummasını eleştiren Özel, Osman Kavala örneğini hatırlatarak “Bu kabul edilemez” dedi.

“CHP'NİN İRADESİ SARSILMADI”

Kendisinin genel başkan seçilmesinin yargı yoluyla iptal edilmeye çalışıldığını belirten Özel, partideki desteğin sarsılmadığını vurguladı:

“Son kurultayda geçerli oyların tamamını aldım. Partinin yüzde 99’u arkamda.”

Önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve dönme iddiaları içinse diplomatik bir dille konuşan Özel, “Ben böyle konuşmam, ama Erdoğan’ın niyetlerini Kemal Bey’in yeterince görmediği söylenebilir” ifadelerini kullandı.

“İMAMOĞLU ARTIK SADECE CHP'NİN DEĞİL, HALKIN ADAYIDIR”

Her çarşamba Silivri’de İmamoğlu’nu ziyaret ettiğini kaydeden Özel, “Koşullar zor ama morali yüksek” diye konuştu.

Bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde İmamoğlu’nun aday olmasını istediklerini belirten Özel, “Tutuklanmasaydı adaylığını ilan edecektik. Bugün İmamoğlu sadece CHP’nin değil, halkın adayıdır” dedi.