İmarcıların şiddeti, Mikonos'u vurdu

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 14:25

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 14:25

Avrupa'nın ünlü Yunan adası Mikonos'ta, işinden evine gitmekte olan arkeolog Manolis Psarros, imarcılarla bağlantılı olduğu düşünülen kişiler tarafından saldırıya uğradı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Avrupa'nın ünlü parti adası Mykonos'un, kültürel mirasını korumakla görevli arkeologu adada yaşanan inşaat çılgınlığının kurbanı oldu.

İnşaat izinlerini veren birimin başında bulunan Manolis Psarros, saldırının ardından "Ertesi gün genel grev vardı ve Mikonos'la ilgili dosyalarımı gözden geçirmem gerekiyordu. Arabaya yaklaştığımı hatırlıyorum ama sonrası bulanık. Tek bildiğim, kafama arkadan öyle bir güçle vuruldu ki bilincimi kaybettim" dedi.

Akşam saatinde işinden çıkıp evine gitmek isteyen Psarros, kendine geldiğinde kaburgaları ve burnu kırılmış, gözleri mosmor olmuştu.

Yunan Arkeologlar Birliği'nden Despoina Koutsoumba "Bu saldırıyla ilgili her şey Mikonos'taki durumun ne kadar kontrolden çıktığının bir göstergesi. Başka hiçbir neden olmadığı gibi, bunun Manolis'i işten takip eden kişiler tarafından gerçekleştirilen mafya tarzı bir suikast olduğu açık. Büyük ticari çıkarlarla ilgili ve arkeologlara korku salmayı amaçlıyordu" açıklamasında bulundu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, olayın ardından kabinesini bir araya getirdi.

Habere göre, Miçotakis'in, yetkililerin "devlet içinde devlet" olarak tanımladığı Mikonos'ta yapılan yasadışı inşaatlara yönelik baskıları yoğunlaştıracak.

Miçotakis, "Bazı insanların kendilerini yasaların üstünde gördüğü bir ada diye bir şey yoktur. Bu, kararlılıkla yüzleşilecek bir durumdur" ifadesinde bulundu.

Mikonos Belediye Başkanı Konstantinos Koukas, "Devletin adamızı korumak için bir müttefik olmasını istiyoruz. Kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesini istiyoruz ve elbette devlet çalışanlarına yönelik her türlü tehdidi kınıyoruz. Bugün arkeologlar. Yarın biz olacağız" açıklamasında bulundu.