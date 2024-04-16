iMessage uygulamasını hemen kapatın... iPhone kullanıcılarına acil çağrı!

Yayınlanma: 16.04.2024 - 07:59

Güncelleme: 16.04.2024 - 07:59

Kripto varlıklar sık sık siber suçluların hedefinde yer alıyor.

Trust Wallet, iOS cihazlar üzerinden kripto varlıklarını kontrol eden kişileri yeni bir tehlikeye karşı uyardı.

iMessage uygulaması üzerinden yapılan saldırılar "Yüksek riskli" olarak nitelendirilirken kullanıcılardan sorun çözülene kadar iMessage uygulamalarını devre dışı bırakmaları istendi.

