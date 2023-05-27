IMF, ABD bankalarına dikkat çekti: İflaslar, finansal istikrar sorunlarının başlangıcı

Yayınlanma: 27.05.2023 - 10:34

Güncelleme: 27.05.2023 - 10:35

Uluslararası Para Fonu (IMF), büyük ABD bankalarının iflaslarının daha önemli finansal istikrar sorunlarının başlangıcı olabileceğini söyledi.

IMF'den açıklamada, "Şu ana kadar kredi koşulları üzerinde sadece mütevazı bir etkiye sahip olan uluslararası alanda faaliyet göstermeyen büyük bankaların son çöküşleri, potansiyel olarak daha ciddi ve köklü sistemik finansal istikrar sorunlarının başlangıcı olabilir" denildi.

IMF'ye göre, ABD Merkez Bankası'nın yüksek faiz oranlarını sürdürmesi, ABD bankacılık sistemi ve banka dışı kuruluşlar için daha büyük zorluklara yol açabilir.

Açıklamada, "Uzun vadeli menkul kıymetlere yapılan yatırımlardan kaynaklanan gerçekleşmemiş zararlar, hane halkları ve şirketler için yeni finansman maliyetini bankalar ve banka dışı kuruluşlar için yönetilemez hale getirecektir" ifadeleri yer aldı.

"FAİZ ORANLARI UZUN SÜRE YÜKSEK KALIRSA KRİZ OLASILIĞI ARTAR"

IMF, daha sıkı mali koşulların iflaslarda artışa, kredi portföylerinin kalitesinde bozulmaya ve yüksek kaldıraçlı kuruluşlar için artan strese neden olacağını kaydetti.

Açıklamada, "Faiz oranları ne kadar uzun süre yüksek kalırsa, kriz olasılığı da o kadar artar" denildi.

"OLUMSUZ SONUÇLAR YARATACAK"

IMF, ABD'deki ticari faaliyetlerde resesyona dönüşme riski taşıyan olası bir gerilemenin, ABD para birimi ve yüksek Federal Rezerv (FED) faiz oranlarıyla birlikte dünyanın geri kalanı üzerinde ciddi etkileri olabileceğini söyledi.

Açıklamada, "Daha yüksek ABD faiz oranları, daha güçlü bir dolar ve faaliyetlerde keskin bir düşüşün bir araya gelmesi, dünyanın geri kalanı için önemli olumsuz makro-finansal sonuçlar yaratacaktır" denildi.

ABD BANKALARININ İFLASI

ABD bankacılık sektöründeki gerilim Mart ayında Kaliforniya eyalet düzenleyicilerinin ABD'nin en büyük 20 ticari bankasından biri olan Silicon Valley Bank'ı kapatmasının ardından tırmanmıştı.

SVB'nin çöküşü, birçok finans kuruluşunun bilançolarındaki varlıkların değer kaybetmesine yol açan FED'in temel faiz oranındaki artışla ilişkilendirildi.

Ayrıca kripto para odaklı bir banka olan Silvergate'in 8 Mart'ta ve benzer bir New York merkezli banka olan Signature Bank'ın 12 Mart'ta kapandığı açıklandı.