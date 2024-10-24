'Indiana Jones' filminde yer alıyordu: 2 bin yıllık tapınağın kalıntıları keşfedildi!

Yayınlanma: 24.10.2024 - 12:10

Güncelleme: 24.10.2024 - 12:10

Antik sunakların ve yazılı mermer levhaların kalıntıları, binlerce yıldır bozulmadan duran Napoli yakınlarındaki İtalyan kıyısı boyunca su altında keşfedildi.

Araştırmacılar, günümüzde Pozzuoli olarak bilinen Puteoli kıyılarında bulunan dini tapınağın, Ürdün'den gelen eski bir göçebe uygarlık olan Nebatiler tarafından inşa edildiğine inanıyor.

Nebatiler, tarafından inşa edilen bir diğer etkileyici yapı olan Petra Hazinesi, 1989 yapımı "Indiana Jones" ve "Son Haçlı Seferi" filminde "Kutsal Kase"nin saklandığı yer olarak gösterilmiştir. Tapınağın keşfi, MÖ 31 ile MS 14 yılları arasında bölgede ticari faaliyetlere katılan bir Nebati topluluğunun varlığını doğrulamaktadır.

Bu dönemde Puteoli şehri, dünyanın dört bir yanından gelen tüccarların mal ticareti yapmak için yanaştığı büyük bir limandı.

Araştırmacılar, Nebatilerin Roma İmparatorluğu ile iyi ilişkilerinin “muazzam bir servet” biriktirmelerine nasıl yardımcı olduğunu anlatıyor.

Latince yazıtlar ve tapınağın inşasında kullanılan yerel malzemeler göz önüne alındığında, araştırmacılar tüccarların yerel halkla bütünleştiğine inanıyor.

Çalışmada, “Liman bölgesinde bir Nebati tapınağının varlığı, Puteoli'nin ticari faaliyetlerine katılan o bölgeden bir topluluğun olduğunu doğrulamaktadır. Tapınak bir ibadet yeri, yabancılar için bir sığınak ve özellikle de tanrı Dusares'in garantisi, kontrolü ve otoritesi altında bir takas, iş ve ticaret yeriydi” denildi.

Dikdörtgen şeklindeki tapınağın, yabancı tüccarların ticaret ve iş yaptığı vicus Lartidianus'un iç yollarıyla bağlantılı iki odası keşfedilmiştir. Odalarda Roma tarzı duvarlar ve Nebati dininde bir tanrı olan Dushara'ya adanmış anlamına gelen "Dusari sacrum" yazılı mermer levhalar bulunmaktadır.

Tapınağın, daha sonra MS ikinci yüzyılın başlarında betonla doldurulduğu ve üzerine yeni bir yürüme yüzeyi yapıldığı düşünülmektedir.

Çalışmada, “Trajan (Eski Roma İmparatoru) zamanında bu durum aniden değişti ve Arabia Petraea eyaletinin kurulmasının ciddi sonuçları oldu: Roma otoritesini ve yasalarını dayatırken, ticaret yolları da Devlet tarafından kontrol edilen genel bir ağa dahil edildi ve artık bağımsız olmayan bir halkın girişimleri için çok az alan kaldı. Nebatilerin ticaretinin küçülmesi ve küçük tekellerinin sona ermesi belki de kutsal alanın sona ermesinin en basit açıklamasıdır” ifadeleri yer aldı.