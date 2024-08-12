Hindistan'da tapınakta izdiham çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti!
Hindistan'ın Bihar eyaletindeki bir tapınakta meydana gelen izdihamda 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Bihar eyaleti yerel yönetimi, Jehanabad bölgesindeki bir tapınakta izdiham meydana geldiğini açıkladı.
Yerel yönetim, yaşanan izdihamda 7 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.
Güvenlik personelinin olay yerine intikal ettiğini ve durumun şu anda kontrol altında olduğunu belirten yerel yönetim, yaralıların da hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
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