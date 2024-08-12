Hindistan'da tapınakta izdiham çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 12.08.2024 - 11:01

Güncelleme: 12.08.2024 - 11:01

Bihar eyaleti yerel yönetimi, Jehanabad bölgesindeki bir tapınakta izdiham meydana geldiğini açıkladı.

Yerel yönetim, yaşanan izdihamda 7 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

Güvenlik personelinin olay yerine intikal ettiğini ve durumun şu anda kontrol altında olduğunu belirten yerel yönetim, yaralıların da hastaneye kaldırıldığını açıkladı.