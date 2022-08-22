İnfial yaratan müzayede soruşturması Güney Kore'ye uzandı

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:37

Yeni Zelanda'da açık arttırma ile satın alınan bavullardan Beş ila on yaşları arasındaki iki çocuğa ait cesetler olduğu ortaya çıkmıştı.

Yeni Zelanda polisi olayla ilgili soruşturmasında, çocuklarla akraba olduğuna inanılan Kore kökenli bir kadının şu anda Güney Kore’de bulunduğunu söyledi.

GÜNEY KORE POLİSİ İŞ BİRLİĞİNE HAZIR

Seul polisi, olayda adı geçen kişiyle ilgili iş birliğine hazır olduğunu açıkladı.

Kore Ulusal Polis Ajansı’ndan bir yetkili verdiği demeçte, ”Çocukların akrabası olduğunu düşündüğümüz kadının Güney Kore’de olduğunu ve Kore kökenli bir Yeni Zelanda vatandaşı olduğunu onaylıyoruz” dedi.

Yetkili, ”Yeni Zelanda polisi bu soruşturmaya öncülük ediyor ve onların talebi üzerine işbirliği yapmayı planlıyoruz” diye ekledi.

NE OLDU?

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde, terk edilmiş bir depodaki eşyaların açık arttırması yapıldı. Yapılan açık arttırmada, iki bavul için teklif veren bir aile, açık artırmanın ardından bavulları teslim aldıklarında içlerinde iki çocuk cesedi olduğunu fark etti.

Yeni Zelanda'da yayın yapan NewsHub'un haberine göre polis, "Beş ila on yaşları arasındaki iki çocuğa ait cesetler, üç veya dört yıldır bavullarda olabilir" açıklamasında bulundu.

Polis ayrıca, "Benzer büyüklüklere sahip olan bavullar, inceleme için ailenin evinden laboratuvara taşındı" dedi.

Yapılan açık arttırmada eşyalara teklif verenlerin, eşyaları detaylı incelemesine izin verilmiyor.