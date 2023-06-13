İngiliz askerler geçinmek için gıda bankalarından alışveriş yapıyor

Yayınlanma: 13.06.2023 - 17:22

Güncelleme: 13.06.2023 - 17:23

Sky News'in elde ettiği RAF belgeleri ve kaynak gösterdiği yetkililere göre, Lincolnshire'daki Coningsby hava üssünde ordu mensuplarınca ihtiyaç sahibi sivillere yardım için gayriresmi bir gıda bankası açıldı.

Ancak Typhoon Eurofighter jetlerinin üslendiği Coningsby'deki gıda bankasından artan enflasyon ve fiyat artışları nedeniyle geçinmekte güçlük çeken askerler de ihtiyaçlarını gidermeye başladı.

Askerlerin geçim sıkıntısı yaşadığı, RAF dokümanlarına da yansırken askerlerin gıda ya da yakıt seçimi yapmak zorunda olduğu bilgisi raporlarda yer aldı.

Bazılarının üsten evlerine gitme masraflarını bile karşılayamadığı belirtilirken, bir kadın askerin son parasını bebek mamasına harcadığı ve 4 gündür sıcak yemek yiyemediği bilgisi de belgelere yansıdı.

Ayrıca ismi verilmeyen bir yardım kuruluşundan askerlere yönelik finansal destek talebi ise iki katına çıktı.

DENIZCİLER YAKIT MASRAFLARI NEDENİYLE EVE GİDEMİYOR

Kraliyet Deniz Kuvvetlerinden bir yetkili de denizcilerin geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek, Deniz Kuvvetlerinin askerlerin çocuk bakım ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalıştığını kaydetti.

Deniz Kuvvetleri yetkilisi, "Denizcilerin yolculuk masrafları nedeniyle hafta sonu ya da izin günlerinde evlerine gidemediklerini, gıda bankalarını kullandıklarını ve borçlarını ödemek için yardım kuruluşlarıyla görüştüklerini duyuyoruz" dedi.

ASKERİ TESİSLERDE ISINMA VE İLAÇLAMA YETERLİ DEĞİL

İngiltere'de ordu mensuplarına, askerliğin zorluklarından ve askere alımları kolaylaştırmak için barınma, gıda ve yakıt yardımları yapılsa da RAF'de din hizmetleri veren kişi ve kurumlara göre birçok ordu mensubu geçinebilmek için geçen yıldan beri gıda bankalarından alışveriş yapıyor.

RAF raporlarına göre, Oxfordshire'daki iki üste de gıda bankası kullananların sayısı rekor seviyeye ulaştı. Raporda, artan fiyatların askeri tesislerde de etkisinin görüldüğü ve ısınma ile haşerat ilaçlama servislerinin yeterli olmadığı belirtildi.

Raporda, bu durumun askerlerin moralini de etkilediği bilgisi de paylaşılırken Sky News'e konuşan bir Savunma Bakanlığı yetkilisi artan gıda bankası kullanımıyla ilgili, "Askerlerin hayatta kalabilmek için gıda bankaları ve yardım kuruluşlarına muhtaç kalmış olmasından dolayı çok üzüldük" dedi.

Savunma Bakanlığı ise bu konunun bir "özel hayat" meselesi olduğuna ve bu durumu destekleyici raporların bulunmadığına işaret ederek, RAF, geçen sene temmuzda hazırladığı raporda askerlerin artan oranda destek aradığını belirtmişti.

Aynı raporda, askerlerin kış aylarında artacak ısınma ve enerji masraflarından endişe ettiği de dile getirilmişti.

RAF'ye bağlı yardım kuruluşu RAF Yardım Fonu ise 2021'de destek talep eden muvazzaf havacı sayısının 539 iken bu sayının 2022'de iki katının üzerinde arttığını açıklamıştı.