İngiliz basını yazdı: Atatürk Olimpiyat Stadı'na eleştiri!

Yayınlanma: 12.06.2023 - 16:48

Güncelleme: 12.06.2023 - 16:48

UEFA, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşen Şampiyonlar Ligi finalinde yaşanan sorunlar nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

Manchester City ve Inter arasındaki büyük karşılaşmanın organizasyonu, taraftarların tepkisine yol açtı.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Independent, taraftarların bu önemli etkinliğin şehir merkezine uzak bir stadyumda yapılmasına ve birçok eksikliklere tepki gösterdiğini yazdı.

TAKSİCİLERDEN 200 EURO ÜCRET TALEBİ

Eleştiriler arasında, taraftarların su veya tuvalet olmadan 3 saate kadar süren yolculuklar yapmak zorunda kaldığı belirtildi. Ayrıca yaşlı taraftarların taksi bulabilmek için tekerlekli sandalyelerle bir kilometreden uzun yol gittiği ve taksicilerin 200 Euro ücret istediği ifade edildi.

Taraftarların maça zamanında ulaşabilmek için minibüslerden inip bayırlara tırmanmak ve inşaat alanlarından geçmek zorunda kaldığı vurgulandı. Stat çevresinde ise 20 bin kişiye 20 tuvalet düştüğü söylendi.